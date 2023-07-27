Умолял вернуть: мужчина подарил свой диван и забыл, что прятал в нем внушительную сумму (фото)

Пожилой мужчина, пожелавший остаться неизвестным, отчаянно пытался вернуть свой предмет мебели. Он даже предложил вознаграждение, надеясь вернуть часть денег.

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В Австралии пенсионер, пожелавший остаться неизвестным, потерял свои сбережения в размере 17 000 фунтов стерлингов (чуть больше 815 тысяч гривен) после того, как подарил диван, забыв, что спрятал в нем деньги. Об этом пишет The Sun.

Мужчина из австралийского штата Квинсленд решил пожертвовать свой кожаный диван, когда собирался делать ремонт в своем доме. Он планировал продать свой дом и переехать в другое место, поэтому решил избавиться от части мебели.

Хотя пенсионер знал, что спрятал свои сбережения между подушками дивана, он думал, что на самом деле это был предмет, который он оставил себе.

"Несколько недель я даже не думал об этом. Это не попало в поле моего зрения", — рассказал он в интервью 7NEWS.com.au.

Пенсионер спрятал свои сбережения между подушками дивана Фото: 7NEWS.com.au

Мужчина отчаянно пытался найти диван, но все попытки не принесли результатов. Обратившись в магазин, куда он его передал, умолял вернуть ему его пещи. Однако австралиец обнаружил, что диван был продан в течение нескольких дней и забран, что не позволило разыскать покупателя.

"Я думаю, что самое обидное — это то, что я сделал это сам с собой, и я не могу поверить, насколько я был глуп, честно говоря. Мне действительно пришлось остановиться и сказать: "Ты человек, ты совершил ошибку, если ты не повторишь ее, то получишь ценный урок — и дорогой". Я буду жить дальше. Просто больно", — рассказал пенсионер.

Австралиец даже разместил в соцсетях объявление о вознаграждении, надеясь, что ему удастся вернуть часть денег.

"Если мне вернут хоть часть, я буду счастлив. Но я думаю, что все пропало. Есть много людей, которые в этом очень нуждаются. Может быть, это изменит чью-то жизнь", — добавил он.

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