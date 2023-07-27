Благав повернути: чоловік подарував свій диван і забув, що ховав у ньому значну суму (фото)

Літній чоловік, який побажав залишитися невідомим, відчайдушно намагався повернути свій предмет меблів. Він навіть запропонував винагороду, сподіваючись повернути частину грошей.

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В Австралії пенсіонер, який побажав залишитися невідомим, втратив свої заощадження в розмірі 17 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 815 тисяч гривень) після того, як подарував диван, забувши, що сховав у ньому гроші. Про це пише The Sun.

Чоловік з австралійського штату Квінсленд вирішив пожертвувати свій шкіряний диван, коли збирався робити ремонт у своєму будинку. Він планував продати свій будинок і переїхати в інше місце, тому вирішив позбутися частини меблів.

Хоча пенсіонер знав, що сховав свої заощадження між подушками дивана, він думав, що насправді це був предмет, який він залишив собі.

"Кілька тижнів я навіть не думав про це. Це не потрапило в поле мого зору", — розповів він в інтерв'ю 7NEWS.com.au.

Пенсіонер сховав свої заощадження між подушками дивана Фото: 7NEWS.com.au

Чоловік відчайдушно намагався знайти диван, але всі спроби не принесли результатів. Звернувшись до магазину, куди він його передав, благав повернути йому його речі. Однак австралієць виявив, що диван було продано протягом кількох днів і забрано, що не дало змоги розшукати покупця.

"Я думаю, що найприкріше — це те, що я зробив це сам із собою, і я не можу повірити, наскільки я був дурний, чесно кажучи. Мені дійсно довелося зупинитися і сказати: "Ти людина, ти зробив помилку, якщо ти не повториш її, то отримаєш цінний урок — і дорогий". Я буду жити далі. Просто боляче", — розповів пенсіонер.

Австралієць навіть розмістив у соцмережах оголошення про винагороду, сподіваючись, що йому вдасться повернути частину грошей.

"Якщо мені повернуть хоч частину, я буду щасливий. Але я думаю, що все пропало. Є багато людей, які цього дуже потребують. Можливо, це змінить чиєсь життя", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що терміти з'їли заначку літньої жінки на "чорний день". Вона залишилася без засобів на існування після того, як її заощадження були знищені шкідниками. Її онук, Хайрул Ажар, опублікував у Facebook знімок подрібнених грошей.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.