Угрожала пистолетом и ножом: голая женщина устроила стрельбу в США (фото)

Американка вышла на мост Сан-Франциско-Окленд-Бэй в Калифорнии в час пик абсолютно без одежды. При себе у нее было оружие, из которого она выстрелила в сторону автомобилей и в воздух.

На одном из самых людных мест Калифронии, США, женщина вышла на дорогу без одежды. При себе она имела пистолет и нож, которые угрожающе показывала всем окружающим. Об этом сообщает издание The Sun.

Странная сцена произошла на мосту Сан-Франциско-Окленд-Бэй в Калифорнии в час пик. Женщина начала размахивать пистолетом и угрожать им проезжающим водителям.

Власти поспешили на место происшествия после того, как водитель сообщил в службу 911.

Как сообщили правоохранительные органы, женщина остановилась посреди дороги, вышла из машины с ножом в руках и начала кричать на других водителей. После она вернулась в свою машину, раздевшись догола и взяла пистолет и снова пошла в сторону к проезжей части.

Выяснилось, что американка успела несколько раз выстрелить в воздух и в сторону проезжающих автомобилей.

После приезда полиции женщину отправили в психиатрическую больницу.

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