"Давняя мечта": японец надел костюм собаки и на четвереньках знакомится с людьми (фото, видео)

Превратиться в животное было детской мечтой Токо. Но он не готов раскрыть свое лицо и имя, опасаясь осуждения со стороны сверстников.

В Японии любитель собак, прославившийся в Интернете своим желанием "стать животным", вышел на улицу в костюме колли стоимостью более 12 000 фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Мужчина, известный под именем Токо, потратил два миллиона иен на реалистичный костюм, чтобы осуществить свою давнюю мечту "превратиться в животное".

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

В своих последних роликах на YouTube для почти 30 000 подписчиков Токо в костюме колли играл на заднем дворе на четвереньках и пытался выполнять трюки в обмен на фальшивую собачью еду. Но теперь он отважился выйти в мир, чтобы впервые встретиться с другими людьми и животными.

В паре сюрреалистичных видеороликов, размещенных на его канале "Я хочу быть животным", видно, как его выводят на прогулку на поводке, а позже он обнюхивает других собак в парке.

Фото: Daily Mail

На видео видно, что выходки Токо, по-видимому, были хорошо восприняты прохожими и другими собаками.

Японец в костюме собаки вышел на прогулку в парк

"С самого детства я хотел быть животным. Я думаю, это желание преобразиться. Я думал об этом с тех пор, как себя помню", — рассказал Токо журналистам.

Но, несмотря на создание образа собаки-колли, Токо еще не готов снять маску и показать свое лицо, так как не хочет, чтобы его судили люди, которых он знает.

"Я не хочу, чтобы о моих увлечениях знали, — сказал он, — особенно люди, с которыми я работаю. Они считают странным, что я хочу быть собакой. По той же причине, по которой я не могу показать свое настоящее лицо."

О своем увлечении мужчина не рассказывает даже ближайшим друзьям и членам семьи.

"Я не говорю об этом своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным. Думаю, что мои друзья и семья были очень удивлены, узнав, что я стал животным. Мне нравится делать то, что делают только собаки". — сказал он.

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