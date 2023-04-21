"Все что осталось": мужчина ищет игрушку дочери, на которой записано сердцебиение умершей мамы

Мягкая игрушка в форме медведя, которую подарила бабушка, по ошибке была доставлена в благотворительную организацию в сумке для пожертвований.

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Тайлор Кеннеди из штата Теннесси (США) пытается найти плюшевого мишку своей дочери, на котором было записано сердцебиение ее покойной мамы. Об этом рассказывает Ladbible.

Местная благотворительная организация Goodwill случайно получила в качестве пожертвования игрушку четырехлетней девочки, которая, по какой-то причине, оказалась в сумке для пожертвований. Эта игрушка была одним из немногих предметов, которые маленькая девочка сохранила в память о своей маме.

Американец рассказал, что мягкую игрушку в форме медведя с записанным сердцебиением его усопшей жены подарила их внучке ее бабушка.

Мягкую игрушку в форме медведя подарила девочке ее бабушка Фото: Lad Bible

"Мать моей дочери умерла, и ее бабушка сделала для нее медвежонка, в котором было записано сердцебиение ее мамы", — сказал Кеннеди.

Он также уточнил, что запись можно проиграть, нажав на лапу медведя. Мужчина обратился к общественности с просьбой вернуть игрушку ребенку. Рядом с благотворительным магазином была установлена табличка с соответствующей просьбой.

Издание отмечает, что в магазин поступали звонки и сообщения о том, что игрушка была замечена почти по всей стране. Сотрудники считают, что мишку купил местный житель, и она может все еще находиться в их родном городе.

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