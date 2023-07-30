"Трясется как при землетрясении": грозная акула-бык 8 раз атаковала рыбацкое судно (видео)

Рыбаки Джош Йоргенсен и Карл Торрессон рассказали о встрече с огромной тупорылой акулой. Животное заставило их лодку "трястись, как при землетрясении".

В США беспилотник, пролетавший над морем у побережья Флориды, запечатлел момент, когда огромная акула-бык восемь раз атаковала двигатели рыбацкой лодки на борту которой были люди. Об этом пишет Daily Star.

На видео, загруженном Джошем Йоргенсеном на YouTube-канал BlacktipH Fishing, видно, как морской хищник неоднократно и яростно атакует судно Карла Торрессона, находящееся в воде у побережья Палм-Бич.

Рыбаки находились на воде, пытаясь поймать кобию, которая, по их словам, является одной из "самых вкусных рыб в океане", когда внизу появилось чудовище. Йоргенсен снял на видео двух крупных кобий, плавающих в прозрачной голубой воде, он также заметил акулу-быка, которая кружила неподалеку.

Животное заставило лодку "трястись, как при землетрясении" Фото: Instagram/blacktiph

Тупорылые акулы (акула-бык) могут достигать 7 футов в длину (чуть больше 2 метров) и являются одной из трех пород акул, которые регулярно нападают на людей.

"Я управлял дроном и заметил двух огромных кобий, плавающих вместе с акулой-быком. Кобия — одна из самых вкусных рыб в океане. Я позвал своего приятеля Карла, и он помчался к нам, чтобы попытаться их поймать", — говорит Йоргенсен.

Затем на видеозаписи видно, как акула внезапно начинает атаковать рыбацкое судно Торрессонса после того, как они забрасывают леску в воду. Животное заставило лодку "трястись, как при землетрясении". Было видно, как хищник набрасывается на корму лодки своими мощными челюстями. Акула также начала таранить подвесные моторы.

"Я следил за его лодкой с помощью своего беспилотника, и вдруг акула атаковала его двигатели. Акула атаковала лодку пять раз, уплывала, а затем возвращалась снова. В общей сложности акула атаковала лодку Карла восемь раз", — добавил Йоргенсон.

Рыбаки были потрясены еще больше, когда вернулись на берег и увидели масштабы ущерба, нанесенного лодке во время нападения.

"Мы думаем, что, возможно, он схватился за винт. Мы не ожидали таких повреждений, которые получили, когда вернулись в док, и они были просто астрономическими. Вся середина двигателя полностью вырвана", — сказал Торрессон.

Ранее Фокус сообщал, что студент из США рассказал о страшном нападении акулы. Крису Поспишилу была сделана срочная операция по восстановлению семи порванных сухожилий. В его костях были обнаружены кусочки зуба акулы.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.