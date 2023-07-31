Имение на 5 спален: в Британии продают дом-ферму по производству каннабиса (фото)

На опубликованных кадрах видно, что комнаты заполнены мусором настолько, что порой невозможно увидеть пол. При этом, у недвижимости есть значительное преимущество в виде цены.

В Великобритании выставили на продажу огромный дом с пятью спальнями за 150 тысяч фунтов стерлингов (7,1 миллионов гривен), но он не так прост, как кажется на первый взгляд. Об этом пишет издание The Sun 30 июля.

Расположена недвижимость в британском городе Дерби рядом со всеми удобствами в виде магазинов и другой инфраструктуры. Прежние хозяева, по всей видимости, использовали это здание в качестве фермы по производству каннабиса, после чего место было частично разрушено.

В Великобритании продают большой дом со значительным нюансом Фото: RightMove В Великобритании продают большой дом со значительным нюансом Фото: RightMove

На портале Rightmove можно увидеть кадры из некоторых комнат, которые завалены черными пластиковыми горшками для растений. Также на стенах висят вентиляторы.

Окна в части комнат запечатали специальной промышленной лентой, а комнаты покрыли белыми листами. Кроме того, валяется очень много мусора и кусочков мебели, поэтому увидеть пол практически невозможно.

Гостиная не была разгромлена, однако там также слишком много мусора, который придется убрать новому владельцу.

На то, чтобы привести дом в приличное состояние, придется потратить немало сил и финансов. Лишь после этого он будет снова пригоден для жизни.

В последний раз недвижимость была продана в 2007 году за 196 тысяч фунтов стерлингов. На сегодняшний день по данным Rightmove, средняя цена дома в городе Дерби составляет 239 564 фунта стерлингов, поэтому частично разрушенный внутри дом за 150 тысяч фунтов стерлингов может показаться достаточно выгодным вложением.

В Великобритании продают большой дом со значительным нюансом Фото: RightMove В Великобритании продают большой дом со значительным нюансом Фото: RightMove В Великобритании продают большой дом со значительным нюансом Фото: RightMove

Аукцион по продаже дома стартует уже 1 августа.

Напомним, 30 июля сообщалось, что туристы могут переночевать в люксовых коттеджах принца Уильяма. Цены на пятизвездочную недвижимость были снижены, поскольку семьи в Британии пытаются позволить себе летний отдых.