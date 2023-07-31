Имение на 5 спален: в Британии продают дом-ферму по производству каннабиса (фото)
На опубликованных кадрах видно, что комнаты заполнены мусором настолько, что порой невозможно увидеть пол. При этом, у недвижимости есть значительное преимущество в виде цены.
В Великобритании выставили на продажу огромный дом с пятью спальнями за 150 тысяч фунтов стерлингов (7,1 миллионов гривен), но он не так прост, как кажется на первый взгляд. Об этом пишет издание The Sun 30 июля.
Расположена недвижимость в британском городе Дерби рядом со всеми удобствами в виде магазинов и другой инфраструктуры. Прежние хозяева, по всей видимости, использовали это здание в качестве фермы по производству каннабиса, после чего место было частично разрушено.
На портале Rightmove можно увидеть кадры из некоторых комнат, которые завалены черными пластиковыми горшками для растений. Также на стенах висят вентиляторы.
Окна в части комнат запечатали специальной промышленной лентой, а комнаты покрыли белыми листами. Кроме того, валяется очень много мусора и кусочков мебели, поэтому увидеть пол практически невозможно.
Гостиная не была разгромлена, однако там также слишком много мусора, который придется убрать новому владельцу.
На то, чтобы привести дом в приличное состояние, придется потратить немало сил и финансов. Лишь после этого он будет снова пригоден для жизни.
В последний раз недвижимость была продана в 2007 году за 196 тысяч фунтов стерлингов. На сегодняшний день по данным Rightmove, средняя цена дома в городе Дерби составляет 239 564 фунта стерлингов, поэтому частично разрушенный внутри дом за 150 тысяч фунтов стерлингов может показаться достаточно выгодным вложением.
Аукцион по продаже дома стартует уже 1 августа.
Напомним, 30 июля сообщалось, что туристы могут переночевать в люксовых коттеджах принца Уильяма. Цены на пятизвездочную недвижимость были снижены, поскольку семьи в Британии пытаются позволить себе летний отдых.