Маєток на 5 спалень: у Британії продають будинок-ферму з виробництва канабісу (фото)

На опублікованих кадрах видно, що кімнати заповнені сміттям настільки, що часом неможливо побачити підлогу. Водночас у нерухомості є значна перевага в ціні.

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У Великій Британії виставили на продаж величезний будинок із п'ятьма спальнями за 150 тисяч фунтів стерлінгів (7,1 мільйона гривень), але він не такий простий, як здається на перший погляд. Про це пише видання The Sun 30 липня.

Розташована нерухомість у британському місті Дербі поруч з усіма зручностями, як-от магазини та інша інфраструктура. Колишні господарі, судячи з усього, використовували цю будівлю як ферму з виробництва канабісу, після чого місце було частково зруйновано.

У Великій Британії продають великий будинок зі значним нюансом Фото: RightMove У Великій Британії продають великий будинок зі значним нюансом Фото: RightMove

На порталі Rightmove можна побачити кадри з деяких кімнат, які завалені чорними пластиковими горщиками для рослин. Також на стінах висять вентилятори.

Вікна в частині кімнат закрили спеціальною промисловою стрічкою, а кімнати покрили білими листами. Крім того, валяється дуже багато сміття і шматочків меблів, тому побачити підлогу практично неможливо.

Вітальня не була розгромлена, проте там також занадто багато сміття, яке доведеться прибрати новому власнику.

На те, щоб привести будинок у пристойний стан, доведеться витратити чимало сил і фінансів. Лише після цього він буде знову придатний для життя.

Востаннє нерухомість було продано в 2007 році за 196 тисяч фунтів стерлінгів. На сьогодні, за даними Rightmove, середня ціна будинку в місті Дербі становить 239 564 фунти стерлінгів, тому частково зруйнований усередині будинок за 150 тисяч фунтів стерлінгів може здатися досить вигідним вкладенням.

У Великій Британії продають великий будинок зі значним нюансом Фото: RightMove У Великій Британії продають великий будинок зі значним нюансом Фото: RightMove У Великій Британії продають великий будинок зі значним нюансом Фото: RightMove

Аукціон із продажу будинку стартує вже 1 серпня.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що туристи можуть переночувати в люксових котеджах принца Вільяма. Ціни на п'ятизіркову нерухомість було знижено, оскільки сім'ї в Британії намагаються дозволити собі літній відпочинок.