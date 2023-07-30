Дешевше, ніж у готелях: туристи можуть переночувати в люксових котеджах принца Вільяма (фото)

Ціни на п'ятизіркову нерухомість були знижені, оскільки сім'ї в Британії намагаються дозволити собі літній відпочинок. Деякі маєтки принца Вільяма оснащені басейнами, спа та особистими тенісними кортами.

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У Великій Британії відпочивальники можуть провести ніч в одному з розкішних котеджів принца Вільяма дешевше, ніж у готелі Travelodge. Принц здає в оренду десятки будинків для відпочинку в герцогстві Корнуолл вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

Видання зазначає, що ціни на п'ятизіркову нерухомість були знижені, оскільки сім'ї в Британії намагаються дозволити собі літній відпочинок. Наразі пропонуються десятки пропозицій, оскільки команда Вільяма намагається заповнити вільні місця в серпні та вересні. Тиждень в одному з його корнуельських котеджів тепер коштує всього £980 на чотирьох, що становить лише £35 на людину за ніч — дешевше, ніж у бюджетному готелі Travelodge.

Портфель нерухомості принца Вільяма охоплює історичні маєтки та відокремлені заміські котеджі в Корнуоллі та на островах Скіллі. У трьох з його володінь у Лоствітілі — Діггері, Станіфорт і Хекст — ціни були знижені. У брошурі розповідається, що всі будинки "поєднують у собі традиційну елегантність і сучасний комфорт".

41-річний Вільям став герцогом Корнуольським, коли його батько Чарльз став королем. Зазвичай цей титул належить старшому синові монарха, а Вільям, як спадкоємець, став ще й принцом Уельським. У власності герцогства, якому вже 685 років, перебуває 0,2% земель Великої Британії. Воно також фінансує офіційні обов'язки Вільяма і його дружини Кейт.

У власності герцогства, якому вже 685 років, перебуває 0,2% земель Великої Британії Фото: brit

На останній тиждень серпня вартість найелегантнішої з його резиденцій — дев'ятимісного маєтку Restormel Manor у долині Фоуї — знижено на 2 328 фунтів стерлінгів. Тепер вартість проживання становить 517 фунтів стерлінгів на людину, або всього 73 фунти стерлінгів за ніч. У 500-річному маєтку є критий басейн із підігрівом і спа, власний тенісний корт і ліцензія на рибну ловлю в місцевій річці.

"Ми не могли ні в чому засумніватися, це було абсолютно чудово з усіх боків", — написав один із попередніх гостей корнуельського маєтку у мережі.

Зниження цін відбувається на тлі того, що через кризу вартості життя сім'ї вирішують цього літа відпочивати вдома.

Раніше Фокус повідомляв про "королівське" село, в якому ніхто не турбує сім'ю монархів. Місцеві жителі завжди поважали їхнє приватне життя і не дошкуляли постійною увагою.

Також стало відомо, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.