Дешевле, чем в гостиницах: туристы могут переночевать в люксовых коттеджах принца Уильяма (фото)

Цены на пятизвездочную недвижимость были снижены, поскольку семьи в Британии пытаются позволить себе летний отдых. Некоторые поместья принца Уильяма оснащены бассейнами, спа и личными теннисными кортами.

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В Великобритании отдыхающие могут провести ночь в одном из роскошных коттеджей принца Уильяма дешевле, чем в отеле Travelodge. Принц сдает в аренду десятки домов для отдыха в герцогстве Корнуолл стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

Издание отмечает, что цены на пятизвездочную недвижимость были снижены, поскольку семьи в Британии пытаются позволить себе летний отдых. В настоящее время предлагаются десятки предложений, поскольку команда Уильяма пытается заполнить свободные места в августе и сентябре. Неделя в одном из его корнуэльских коттеджей теперь стоит всего £980 на четверых, что составляет всего £35 на человека за ночь — дешевле, чем в бюджетном отеле Travelodge.

Портфель недвижимости принца Уильяма включает исторические поместья и уединенные загородные коттеджи в Корнуолле и на островах Скилли. В трех из его владений в Лоствитиле — Диггери, Станифорт и Хекст — цены были снижены. В брошюре рассказывается, что все дома "сочетают в себе традиционную элегантность и современный комфорт".

41-летний Уильям стал герцогом Корнуольским, когда его отец Чарльз стал королем. Обычно этот титул принадлежит старшему сыну монарха, а Уильям, как наследник, стал еще и принцем Уэльским. В собственности герцогства, которому уже 685 лет, находится 0,2% земель Великобритании. Оно также финансирует официальные обязанности Уильяма и его супруги Кейт.

В собственности герцогства, которому уже 685 лет, находится 0,2% земель Великобритании Фото: The Mirror

На последнюю неделю августа стоимость самой элегантной из его резиденций — девятиместного поместья Restormel Manor в долине Фоуи — снижена на 2 328 фунтов стерлингов. Теперь стоимость проживания составляет 517 фунтов стерлингов на человека, или всего 73 фунта стерлингов за ночь. В 500-летнем поместье есть крытый бассейн с подогревом и спа, собственный теннисный корт и лицензия на рыбную ловлю в местной реке.

"Мы не могли ни в чем усомниться, это было совершенно замечательно во всех отношениях", — написал один из предыдущих гостей корнуэльского поместья написал в сети.

Снижение цен происходит на фоне того, что из-за кризиса стоимости жизни семьи решают этим летом отдыхать дома.

Ранее Фокус сообщал о "королевской" деревне, в которой никто не беспокоит семью монархов. Местные жители всегда уважали их частную жизнь не донимали постоянным вниманием.

Также стало известно, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.