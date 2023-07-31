Лицо стало раздуваться: женщина "попросила у Бога" аллергию на собственного парня (фото)

Закия Иви была не уверена в своих отношениях с парнем и попросила Бога дать ей необычный знак. После выписки из больницы женщина поняла, "что именно ей нужно делать".

В США 24-летняя Закия Иви, которая утверждает, что попросила Бога сделать так, чтобы у нее была аллергии на своего парня, говорит, что ее молитвы были "услышаны" после того, как она попала в больницу с крапивницей. Об этом пишет Daily Star.

По словам женщины, она обратилась к Богу с этой просьбой 8 апреля, так как сомневалась в том, что ее отношения с новым ухажером идут в правильном направлении.

"Господи, если этот человек не для меня, если ты не хочешь, чтобы я была с ним, дай мне несмертельную аллергическую реакцию в следующий раз, когда я буду с ним", — попросила учительница из Чикаго (штат Иллинойс, США) у "создателя".

10 апреля американка забрала своего парня на тренировку в спортзал. Уже через 20 минут после начала занятий ее лицо стало раздуваться. Кожу и глаза начало щипать, и она была доставлена в больницу.

"Я чесалась, терла глаза. Моя подруга сказала мне, что у меня опухли глаза, и я подумала: "Не может быть". В этот момент моя молитва была услышана. Я была потрясена", — сказала Закия.

После выписки из больницы женщина поняла, "что именно ей нужно делать" Фото: Kennedy News & Media

После выписки, по ее словам, женщина поняла, "что именно ей нужно делать", и бросила парня. Она также рассказала, что врачи "не смогли найти причину" реакции и сказали, что ей придется обратиться к аллергологу.

Теперь она поклялась молиться Богу, прежде чем вступать в какие-либо отношения в будущем. Она также призвала женщин доверять своей интуиции и обращать внимание на "красные флажки".

"Отношения не были полноценными, мы не ходили на свидания. Мы проводили время дома. Мне приходилось постоянно просить о свидании. С самого начала все было не так. Когда случилась аллергическая реакция, я точно знала, что нужно делать, но не хотела этого. Мне понадобилась неделя, чтобы порвать с ним. Я думала, что он может измениться или что это случайность. У нас не было общих ценностей, я не думаю, что мы были на одной волне. Было ощущение, что я больше заинтересована в отношениях, чем он", — рассказала американка.

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