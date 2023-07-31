"Перестаю быть человеком": мужчина "превратился в волка" за 20 тысяч долларов (фото)

Впервые Том Уэда рассказал о своем странном костюме животного в начале этого года, после того, как другой странный парень начал носить костюм собаки в натуральную величину и выходить в нем на прогулку.

Том Уэда из Токио (Япония), потративший почти 20 тысяч долларов на костюм волка, раскрыл причину своего "дикого поведения". Об этом пишет Daily Star.

Странный парень, потративший крупную сумму на костюм волка в человеческий рост, любит носить его, потому что, по его словам, он помог ему "освободился от человеческих отношений".

Японец говорит, что переодевание помогает ему забыть о всевозможных неприятностях, связанных с работой и другими вещами.

Впервые Том рассказал о своем странном костюме животного в начале этого года, после того как недавно стало известно, что другой странный японец начал носить костюм собаки в натуральную величину и выходить в нем на прогулку.

"Когда я надеваю свой костюм, я чувствую, что перестаю быть человеком. Я свободен от человеческих отношений. Всевозможные неприятности, связанные с работой и прочими вещами, — я могу забыть о них", — рассказал парень работающий инженером.

Японец говорит, что переодевание помогает ему забыть о всевозможных неприятностях Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что мужчина настаивает на том, что он не является оборотнем, поскольку в этом случае он превратился бы в монстра. Он сказал компании, которая занимается изготовлением костюмов для телерекламы и кинофильмов, что не будет жалеть средств на "волчью шкуру". Главное было получить максимально реалистичный и практичный костюм.

"Когда я смотрю в зеркало, я вижу волка, и это очень трогательно. Я не оборотень — это разновидность монстра, а я не монстр", — добавил Том.

Том сказал, что его приятели не любят наряжаться, но они поддерживают его в его начинаниях. Та же компания, Zeppet, является автором причудливого наряда бордер-колли, в который был одет Токо. Потратив на свой костюм чуть более 16 тысяч долларов, он недавно вышел на "прогулку" на публику.

Ранее Фокус списал, что мужчина "стал собакой" за 15 тысяч долларов. Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

Также стало известно, что британка кормит одну и ту же "семью" лисиц в течение 25 лет. Шэрон Хьюз уже долго время бросает пушистым зверям на завтрак лакомства вроде булочек с колбасой. Женщина не только кормит животных, но и заботится об их здоровье.