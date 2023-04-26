"Всегда мечтал быть животным": мужчина "стал собакой" за 15 тысяч долларов (видео)

Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

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Японец по имени Токо потратил примерно 15 000 долларов на то, чтобы "превратиться в собаку" породы колли, которая ему очень нравится. Об этом рассказывает The Mirror.

Мужчина рассказал, что всегда мечтал стать животным. Именно поэтому он несколько раз в месяц наряжается в костюм собаки, чтобы воплотить свои фантазии в жизнь. Токо благодарен талантливой костюмерной компании, которая помогает ему в этом.

Японец приобрел костюм, который имел человеческий рост, у агентства, специализирующегося на создании скульптур и манекенов для фильмов. Сотрудники компании потратили 40 дней на изготовление реалистичного костюма, так как Токо постоянно вносил изменения, стремясь сделать его идеальным.

"Когда мои друзья и семья узнали, что я стал животным, они были очень удивлены", — признался мужчина.

На своем канале на YouTube Токо регулярно выкладывает видео, на которых он в образе животного обучается играть и тренируется, соблюдая манеры поведения собаки. Мужчина говорит, что ему нравится делать то, что делают настоящие домашние питомцы.

На кадрах из видео видно как японец в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

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