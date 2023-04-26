"Завжди мріяв бути твариною": чоловік "став собакою" за 15 тисяч доларів (відео)

Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього вихованця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

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Японець, на ім'я Токо витратив приблизно 15 000 доларів на те, щоб "перетворитися на собаку" породи коллі, яка йому дуже подобається. Про це розповідає The Mirror.

Чоловік розповів, що завжди мріяв стати твариною. Саме тому він кілька разів на місяць вбирається у костюм собаки, щоб втілити свої фантазії у життя. Токо вдячний талановитій костюмерній компанії, яка допомагає йому у цьому.

Японець придбав костюм, який мав людський зріст, в агентства, що спеціалізується на створенні скульптур та манекенів для фільмів. Співробітники компанії витратили 40 днів на виготовлення реалістичного костюма, оскільки Токо постійно вносив зміни, прагнучи зробити його ідеальним.

"Коли мої друзі та сім'я дізналися, що я став твариною, вони були дуже здивовані", — зізнався чоловік.

На своєму каналі на YouTube Токо регулярно викладає відео, на яких він в образі тварини навчається грати та тренується, дотримуючись манери поведінки собаки. Чоловік каже, що йому подобається робити те, що роблять справжні домашні улюбленці.

На кадрах із відео видно як японець у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

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