"Все, що залишилося": чоловік шукає іграшку дочки, на якій записано серцебиття померлої мами

М'яку іграшку у формі ведмедя, яку подарувала бабуся, помилково було доставлено до благодійної організації в сумці для пожертвувань.

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Тайлор Кеннеді зі штату Теннессі (США) намагається знайти плюшевого ведмедика своєї дочки, на якому було записано серцебиття її покійної мами. Про це розповідає Ladbible.

Місцева благодійна організація Goodwill випадково отримала іграшку чотирирічної дівчинки, яка з якоїсь причини опинилася в сумці для пожертвувань. Ця іграшка була одним із небагатьох предметів, які маленька дівчинка зберегла на згадку про свою маму.

Американець розповів, що м'яку іграшку у формі ведмедя із записаним серцебиттям його покійної дружини подарувала їхній онучці її бабуся.

М'яку іграшку у формі ведмедя подарувала дівчинці її бабуся Фото: Lad Bible

"Мати моєї дочки померла, і її бабуся зробила для неї ведмежа, в якому було записано серцебиття її мами", — сказав Кеннеді.

Він також уточнив, що запис можна програти, натиснувши на лапу ведмедя. Чоловік звернувся до громадськості із проханням повернути іграшку дитині. Поруч із благодійним магазином було встановлено табличку з відповідним проханням.

Видання зазначає, що до магазину надходили дзвінки та повідомлення про те, що іграшку було помічено майже по всій країні. Співробітники вважають, що ведмедика купив місцевий житель, і він може все ще перебувати у їхньому рідному місті.

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