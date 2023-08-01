Предлагала опасные лекарства: женщина более года выдавала себя за врача (фото)

Мария Макберни занималась выдачей рецептов и выдавала себя за медицинского работника на протяжении более года. Женщина использовала в качестве прикрытия имя и лицензию своей родственницы.

В США 62-летняя Мария Макберни была арестована по подозрению в том, что выдавала себя за врача и заимствовала медицинскую лицензию родственника, чтобы выписывать рецепты. Об этом пишет Daily Star.

Женщине были предъявлены обвинения в нелицензированной медицинской практике, подлоге, мошенничестве с заявлениями о предоставлении медицинских услуг и трех случаях распространения опасного вещества, находящегося под контролем.

По данным прокуратуры округа Ошен, штат Нью-Джерси она занималась выдачей рецептов и выдавала себя за медицинского работника на протяжении более года.

Подозреваемая в мошенничестве Макберни в течение 15 месяцев с марта 2022 г. по июнь 2023 г. лечила пациентов в медицинском центре Shore Medical Associates в Нью-Джерси (США), используя в качестве прикрытия имя и лицензию своей родственницы. Владелица лицензии доктор Фе Альмазон-Кондит, внесенная в список гражданских хирургов USCIS, предположительно использовала свою лицензию 62-летним врачом, который, как утверждается, выписывал рецепты, не имея на это законного права.

Макберни была арестована и помещена под стражу в тюрьму округа Ошен, сообщает CNN.

Макберни была арестована и помещена под стражу в тюрьму округа Ошен Фото: Ocean County Jail

Женщина ожидает слушания по делу о своих преступлениях после того, как несколько правоохранительных органов объединили свои усилия для пресечения деятельности предполагаемого мошенника. Пока неизвестно, наняла ли Макберни адвоката для предстоящего слушания, хотя прокуратура подтвердила факт предполагаемых преступлений.

Предположительно, она выписывала пациентам медицинского центра лекарства, в состав которых входили опасные вещества.

Следователи обнаружили множество рецептов, выписанных на имя Алмазон-Кондит, а также многочисленные страховые заявления и счета, выставленные в то время, когда родственница Макберни не могла посещать и навещать своих пациентов.

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