Стоит ровно: посетители зоопарка приняли медведя за переодетого человека (видео)

Люди начали задавать вопросы о том, как животное может стоять так прямо на задних лапах, да еще и с мешками кожи на бедрах. Многие стали предполагать, что это может быть человек в плохо подогнанном костюме медведя.

В Китае число посетителей зоопарка увеличилось на 30 процентов после того, как солнечная медведица по кличке Анджела попала в объективы камер. Посмотрев видеоролик, который быстро стал вирусным в сети, люди стали спрашивать, не является ли животное на самом деле сотрудником в костюме. Об этом пишет Sky News.

По данным китайских СМИ, после того как на прошлой неделе был опубликован ролик с медведицей, зоопарк Ханчжоу на востоке Китая стало посещать около 20 000 человек в день. В видео, которое посмотрели миллионы зрителей, показано, как животное стоит на краю своего вольера, уперев лапы в бока, и, кажется, смотрит на посетителей.

Люди начали задавать вопросы о том, как медведь может стоять так прямо на задних лапах, да еще и с мешками кожи на бедрах. Многие стали предполагать, что это может быть человек в плохо подогнанном костюме животного.

"Увидев в интернете стоящего медведя, я захотел посмотреть, как он выглядит в реальной жизни, и пришел сюда", — рассказал один из посетителей зоопарка.

В самом зоопарке заявили, что Анжела точно не человек Фото: Douyin/tyfjwq

Цянь Мин рассказала телеканалу в Ханчжоу, что после просмотра видеоролика она специально села на скоростной поезд из Сучжоу, чтобы приехать посмотреть на медведя.

"Мы вчера ночью проехали весь путь, чтобы попасть сюда. Медвежата такие милые", — добавила она.

Однако один из пользователей платформы Weibo до конца был уверен, что это сотрудник зоопарка. :

"Если это подделка, то она заслуживает "Оскара" за спецэффекты", — написал он.

В самом зоопарке заявили, что Анжела точно не человек.

"Наш зоопарк находится под управлением государства, поэтому такой ситуации быть не может. Когда речь заходит о медведях, первое, что приходит на ум, — это огромная фигура и поразительная мощь. Но не все медведи — огромные и олицетворяют опасность", — сказал один из сотрудников зоопарка на официальном аккаунте в WeChat.

Издание отмечает, что солнечные медведи размером с крупную собаку, их рост на задних лапах не превышает 1,3 метра, в то время как рост гризли и других видов достигает 2,8 метра.

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