Прическа из лапши и чипсов: парикмахер "взорвал" соцсети необычными укладками (фото)
Пользователь Instagram выкладывает странные "аппетитные" прически, которые он создает из различных снеков.
Пользователи соцсетей шокированы прической из чипсов Cheetos Puffs. Один из мужчин поделился своим удивительным опытом с парикмахером, известным в Instagram как @bmrtwins1, который радует клиентов необычными и "аппетитными" укладками. Об этом пишет The Mirror.
На одном видео парикмахер использовал пачку японской пшеничной лапши рамен для создания красивых тугих волн, а на другом он применил Cheetos Puffs, чтобы сделать укладку "в стиле Чаки" из мультсериала Rugrats ("Неугомонные"). Внешне впечатляющие прически вызвали массу комментариев в социальных сетях, где пользователи восхищались творчеством парикмахера.
В другом случае, парикмахер создал уникальную прическу, добавив на голову своего клиента бобовые и колбасные ломтики, предложив зрителям назвать этот стиль. Это вызвало смешанные реакции, одни восхищались идеей, а другие были в замешательстве.
Подобные странные и необычные изменения имиджа также привлекли внимание в сети. Недавно одна женщина поделилась своим опытом ламинирования бровей, которое оказалось не совсем таким, как она ожидала. Ее брови приобрели странное подобие к образу "Гринча", что вызвало у нее смущение и разочарование.
Ламинирование бровей, предназначенное для создания красивой формы бровей, оказалось не совсем удачным, и она заявила, что ее новый внешний вид совершенно не соответствует ее ожиданиям. Хотя процедура может быть эффективной, в ее случае результаты оказались слишком уникальными.
Такие необычные макияжи и укладки продолжают привлекать внимание в социальных сетях, однако, реакции зрителей могут быть различными – от восхищения до недоумения.
Напомним, Торбьорн Тор Педерсен, 44-летний датский путешественник, завершил свою невероятную экспедицию, претендующую на звание первого человека, который посетил все страны мира, не совершив ни одного перелета и не возвращаясь домой.
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