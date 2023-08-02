"Выпустил в мир проклятие": мужчина выкопал капсулу времени с жуткими вещами внутри (фото)

Один из домовладельцев, пожелавший остаться неизвестным, выложил в социальные сети фото "жуткой" капсулы времени, которую он откопал в своем саду. Пользователи призывают его вернуть капсулу на место, пока никто не пожалел об этом.

Мужчина был удивлен, обнаружив во дворе своего дома "проклятую" капсулу времени. По его словам, он наткнулся на грязную банку, заклеенную скотчем, и решил выкопать ее из земли с помощью ножа. Об этом пишет The Mirror.

Вычистив ее, он увидел, что внутри что-то плавает в коричневой жидкости. Это еще больше заинтересовало его.

"Я открыл емкость. Сильный маслянистый запах поразил меня. Я пошел за перчатками и пинцетом. Высыпал все это на сетку. Там были какие-то бумажки, на которых было что-то написано. Все это было в какой-то маслянистой ароматической субстанции. Там было несколько листьев и один чили, но не соус", — написал он на сайте Imgur.

Мужчина наткнулся на грязную банку, заклеенную скотчем Фото: коллаж Фокус

Затем мужчина увидел двух маленьких тряпичных кукол — белую и черную, — связанных между собой веревкой. Он отнес их в дом, вымыл и попытался собрать воедино записку, которая лежала рядом с ними в банке.

"На тряпичном кукле и контейнере была липкая маслянистая масса. Что за дичь? Я тщательно промыл кусочки бумаги и начал составлять слова. Там были только имена, я не знаю ни одного из этих людей (все мужчины). Почерк не принадлежит никому из членов моей семьи. Я подозреваю, что это было закопано кем-то из работников дома некоторое время назад", — добавил мужчина.

Мужчина увидел двух маленьких тряпичных кукол Фото: imgur.com

Большинство пользователей посоветовали ему вернуть все на место, другие призвали его "открыть кукол" и посмотреть, не спрятано ли в них что-нибудь. После того как сообщение появилось на Reddit, люди начали давать советы мужчине.

"Мужчина выпустил в мир проклятие. Однако колдовство имеет примерно столько же силы, сколько и Бог. Но если вы действительно беспокоитесь, купите шалфей и намажьте им дом. Это как контрпроклятие", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что женщина обнаружила "проклятую" комнату, спрятанную в стене. Ее сестра обнаружила там журналы для взрослых 1970-1980-х годов, банки с безалкогольным пивом, блокнот, тампоны и зубную щетку. Но это были не все странные находки.

Также стало известно, что мужчина приобрел дом барахольщицы с драгоценными вещами. Алекс Арчболд владеет антикварным магазином и ведет популярный канал на YouTube с сотнями тысяч подписчиков. Не так давно он совершил удивительную покупку, которая сделала его богаче на 300 тысяч долларов.