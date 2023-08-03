Летели искры: пьяный водитель фургона проехал 45 километров без шин (фото)

Выходку выпившего британца заметил водитель скорой помощи, который наблюдал за тем, как автомобиль скользил по трассе A69 со скоростью 96 км в час.

В Великобритании 28-летний Тони Холмвуд проехал 45 километров на своем транзитном фургоне по шоссе от западного Хекшема до Ньюкасла с отсутствующей резиной на передних колесах. В разные стороны летели искры из асфальта, мужчина ехал и оставляя следы царапин на дороге за собой. Об этом пишет Daily Star.

Перед инцидентом, произошедшим 11 мая, горе-водитель выпил, и фургон вилял влево-вправо по двухполосной дороге. К тому моменту, когда автомобиль остановился, у него также отвалился передний обод колеса. Полиция провела алкотест Холмвуда и обнаружила, что он почти вдвое превысил допустимый уровень алкоголя.

По его словам, когда он выехал из своего дома в Гейтсхеде, у фургона были все шины, но к тому времени, как он добрался до Каттона, расположенного к западу от Хексема, у него осталось только две шины, сообщил Королевский суд Ньюкасла. Однако мужчина продолжал ехать, пока его не остановила полиция.

Мужчина продолжал ехать, пока его не остановила полиция Фото: Northumbria Police

Выходка выпившего британца была замечена водителем скорой помощи, который наблюдал за тем, как автомобиль скользил по трассе A69 со скоростью 96 км в час.

"Водитель скорой помощи следовал за фургоном и заметил, что его передняя часть низко прижата к земле, оставляет царапины на дорожном покрытии и виляет влево-вправо. Скорость движения фургона составляла от 65 до 96 км в час, он то ускорялся, то замедлялся. Далее на трассе A69 водитель скорой помощи почувствовал запах, который он принял за запах горящих тормозных колодок или сцепления. Когда он продолжил движение, стало очевидно, что из переднего ближнего колеса вылетают искры, а шина сдулась и нарушитель едет на ободе", — рассказал обвинитель Нил Паллистер.

Пока фургон продолжал движение от него отваливались части конструкции и падали на дорогу. Фото: коллаж Фокус

Пока фургон продолжал движение от него отваливались части конструкции и падали на дорогу. Получив сообщение об опасном вождении, сотрудник дорожной полиции ждал у перекрестка с трассой A1.

"Он увидел, что фургон едет, и заметил искры, вылетающие из обоих ближних колес, фургон сильно накренился на ближнюю сторону и ехал на небольшой скорости. Он ехал на двух колесах, а из ближней стороны шел дым. Передний обод оторвался, остались только спицы, на обоих ближних колесах не было шин. Когда обвиняемый вышел из машины, он явно находился в состоянии алкогольного опьянения", — добавил Паллистер.

Холмвуд признал себя виновным в опасном вождении и вождении в состоянии алкогольного опьянения и был приговорен к девяти месяцам условно с реабилитацией в течение 12 месяцев и 150 часам неоплачиваемой работы. Ему также было запрещено управлять автомобилем в течение 18 месяцев, и он должен будет пройти расширенное повторное тестирование.

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