"Предсказала свои похороны": королева красоты погибла в ДТП, уснув за рулем (видео)

Мать умершей модели утверждает, что ее дочь была сильно утомлена и не смогла справиться с управлением автомобиля. Незадолго до трагедии женщина в соцсетях рассказывала о своих похоронах.

В США 26-летняя королева красоты Ариана Виера, которая утверждала, что ей удалось предсказать свои собственные похороны, трагически погибла, заснув за рулем автомобиля.

Девушка должна была представлять Венесуэлу на конкурсе "Мисс Латинская Америка мира 2023" в Доминиканской Республике в октябре. Однако она умерла от полученных травм после того, как 13 июля попала в страшную аварию в Орландо, штат Флорида.

Ее мать Вивиан Очоа утверждает, что ее дочь была настолько утомлена, что уснула за рулем и врезалась в стоящий перед ней автомобиль. По словам скорбящей матери, на месте происшествия Ариане была оказана помощь парамедиками, ее дважды приводили в чувство, но по дороге в больницу она скончалась.

По имеющимся сведениям, модель направлялась на конкурс красоты в Нью-Йорк Фото: Jam Press

Издание отмечает, что по имеющимся сведениям, модель направлялась на конкурс красоты в Нью-Йорк (США).

"Они оживили ее, а затем у нее случился сердечный приступ. Врачи снова оживили ее, но она скончалась, когда ее везли в травматологию. Моя девочка уснула, она устала", — рассказала Вивиан местным СМИ.

Ариана начинала карьеру модели, а также руководила собственной компанией Full House Cleaning Фото: arianaviera/Instagram

Ариана начинала карьеру модели, а также руководила собственной компанией Full House Cleaning. Перед трагическим случаем модель разместила на своей странице в Instagram видеоролик с подписью: "Снимаю себя для своих будущих похорон, потому что на видео всегда я, никто больше этого не делает".

"Я этого не видел. Боже правый. Предсказывает свое будущее. Как больно это видеть", — прокомментировал ролик один из ее поклонников.

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