Отказывается возвращать: мужчине случайно выплатили зарплату в 367 раз больше его оклада

Вскоре после осознания ошибки компания связалась со своим бывшим сотрудником и попросила его вернуть деньги, но тот отказался.

Один неназваный мужчина из Венгрии на время стал богатым после того, как компания, в которой он работал, случайно заплатила ему в 367 раз больше, чем он заработал на самом деле. Когда работодатель потребовал вернуть деньги, он отказался платить. Об этом пишет Oddity Central.

Безымянный мужчина, уроженец венгерского округа Сомоги, недолго работал в компании в Капошваре, не сумев пройти испытательный срок. За короткое время работы в компании он должен был заработать 92 549 форинтов, что составляло 238 евро, но работодатель случайно перевел ему в 367 раз больше этой суммы. Ошибка была связанная с тем, что мужчина предоставил счет в австрийском банке, поэтому перевод должен быть в их местной валюте. Вместо того чтобы конвертировать форинты в евро, "счастливчику" прислали 92 549 евро.

Вскоре после осознания ошибки венгерская компания связалась со своим бывшим сотрудником и попросила его вернуть деньги, которые были случайно переведены на его банковский счет. Однако тот ответил, что доступа к счету в австрийском банке у него больше нет, поэтому он не может перевести средства обратно.

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Издание отмечает, что на этом дело не закончилось, и в ходе последующего полицейского расследования выяснилось, что мужчина снял со своего австрийского счета через банкомат на юге Венгрии около 15 500 евро наличными и перевел их на счет в другом банке.

С помощью прокуратуры района Капошвар компании удалось заморозить счет обвиняемого в австрийском банке и перевести деньги обратно себе. По данным Hvg.hu, к настоящему времени компания возместила около 72 000 евро, но надеется в конечном итоге получить всю сумму, переведенную ее бывшему сотруднику.

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