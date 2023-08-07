"Обрекли на гибель": церковь Westboro предрекла "полное уничтожение" Гавайских островов

Американская религиозная организация известна своими неоднозначными акциями протеста. В 2012 г. церковь заявила, что ее члены планируют пикетировать начальную школу "Сэнди Хук", где за несколько дней до этого были застрелены 28 человек.

Скандально известная баптистская церковь Westboro, базирующаяся в штате Канзас, заявила, что в воскресенье Гавайи (США) будут "полностью уничтожены". Об этом пишет UPI.

"Церкви Гавайев обрекли их жителей на гибель ложью о вечном Боге. Наблюдатели должны (и будут) публично произнести предупреждение в воскресенье", — говорится в их заявлении, анонсирующем акцию протеста в трех церквях Гавайев.

Баптистская церковь Westboro заявила, что ее члены проведут пикеты у церквей Grace Bible Church и King's Cathedral в Кахулуи, а также у церкви Wailuku Union Church в Вайлуку.

Издание отмечает, что не сразу стало ясно, зачем церкви ехать из Топики на Мауи, чтобы протестовать против трех общин, и как, по мнению церкви, будут уничтожены Гавайи. UPI обратилось к церквям за комментариями. Также не уточняется в какое именно воскресенье случится катастрофа.

Баптистская церковь Westboro заявила, что ее члены проведут пикеты у церквей на Гавайах Фото: Pixabay

Церковь Westboro известна своими неоднозначными акциями протеста. В 2012 г. церковь заявила, что ее члены планируют пикетировать начальную школу "Сэнди Хук", где за несколько дней до этого были застрелены 28 человек, в том числе 20 детей.

"Westboro будет пикетировать начальную школу "Сэнди Хук", чтобы воспеть хвалу Богу во славу Его работы по исполнению Его суда", — заявила член церкви Ширли Фелпс-Ропер в 2012 г., после чего ее аккаунт в Twitter был взломан группой Anonymous "Космо-Бог".

После этого хакерская группа опубликовала частные данные о членах церкви, которая наиболее известна тем, что на протяжении длительного времени яростно осуждала ЛГБТК+.

Ранее Фокус сообщал, что в США женщина сбежала от похитителя, который выдавал себя за копа. Негаси Зубери, который подозревается в похищении, притворялся сотрудником полиции, работающим под прикрытием. Мужчина показал женщине свой значок, а потом якобы направил на жертву электрошокер, надел на нее наручники и посадил в машину.

Также стало известно, что туристы пожаловались на элитный отель, в котором видели труп под простыней. Семейная пара, забронировавшая пятизвездочную гостиницу через компанию TUI, утверждает, что видела, как постояльцы принимали наркотики, как люди испражнялись в бассейне и даже мертвое тело женщины.