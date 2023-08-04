Заковал в цепи: в США женщина сбежала от похитителя, который выдавал себя за копа (фото)

Негаси Зубери, который подозревается в похищении, выдавал себя за сотрудника полиции, работающего под прикрытием. Мужчина показал женщине свой значок, а потом якобы направил на жертву электрошокер, надел на нее наручники и посадил в машину.

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В США неназванной женщине удалось вырваться на свободу после того, как ее похитил и держал в самодельной камере из шлакоблоков человек, который выдавал себя за полицейского под прикрытием. Об этом пишет The Mirror.

29-летний Негаси Зубери предположительно выкрал безымянную жертву на улице в Сиэтле 15 июля. Затем он отвез ее за 450 миль в арендованный им дом в Кламат Фоллс, штат Орегон. Дорога заняла около семи часов, а когда они приехали, она была заперта в гараже.

"Эта женщина была похищена, закована в цепи, подвергнута сексуальному насилию и заперта в камере. Полиция утверждает, что она била по двери руками до крови, пытаясь освободиться", — рассказала Стефани Шарк, помощник специального агента, возглавляющего полевое отделение ФБР в Портленде (штат Орегон).

Издание отмечает, что Зубери был связан с сексуальными нападениями по меньшей мере в четырех других штатах, что заставило полицейских искать других возможных жертв. Шарк добавила, что быстрота мышления и желание выжить этой жертвы, возможно, спасли других женщин от подобного кошмара.

Зубери, который также называл себя Сакима, Джастин Хайч и Джастин Джуасси, как утверждается, предложил женщине заняться проституцией на Аврора-авеню в Сиэтле, районе. Он выдавал себя за сотрудника полиции, работающего под прикрытием, и показывал женщине свой значок. Затем он якобы направил на нее электрошокер и надел на нее наручники и кандалы для ног.

Женщину держали в самодельной камере Фото: коллаж Фокус

Мужчина посадил ее на заднее сиденье своего автомобиля и поехал домой. Жертва заявила, что во время поездки он останавливался, чтобы совершить над ней сексуальное насилие.

Когда они добрались до арендованного им дома, жертву поместили в камеру, построенную из шлакоблоков, с металлическими решетками на двери. По ее словам, она ненадолго уснула и проснулась от осознания того, что, скорее всего, умрет, если не попытается сбежать.

"Она неоднократно била по двери своими руками. У нее было несколько рваных ран на костяшках пальцев", — рассказал капитан полиции Роб Рейнольдс.

Женщине удалось сломать несколько сварных швов на двери, в результате чего образовалось небольшое отверстие, через которое, по словам капитана Рейнольдса, она смогла вылезти. Освободившись, она остановила проезжавшего мимо водителя, который сообщил об этом в полицию.

Зубери, предположительно, скрылся после того, как женщина сбежала. Однако через несколько часов он был задержан полицией штата на автостоянке в городе Рино (штат Невада).

Если мужчину признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение Фото: коллаж Фокус

Он находился в машине с одним из своих детей на руках и разговаривал с женой, стоявшей снаружи, когда появились полицейские. Сначала он отказался выходить из машины, но в конце концов подчинился и сдался. Зубери обвиняется в межгосударственном похищении и перевозке человека через границу штата с целью вступления в преступную сексуальную связь. Если его признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение.

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