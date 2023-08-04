Закував у ланцюги: у США жінка втекла від викрадача, який видавав себе за копа (фото)

Негасі Зубері, якого підозрюють у викраденні, видавав себе за співробітника поліції, який працює під прикриттям. Чоловік показав жінці свій значок, а потім нібито спрямував на жертву електрошокер, одягнув на неї кайданки й посадив у машину.

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У США неназваній жінці вдалося вирватися на свободу після того, як її викрав і тримав у саморобній камері зі шлакоблоків чоловік, який видавав себе за поліцейського під прикриттям. Про це пише The Mirror.

29-річний Негасі Зубері імовірно викрав безіменну жертву на вулиці в Сіетлі 15 липня. Потім він відвіз її за 450 миль в орендований ним будинок у Кламат Фоллс, штат Орегон. Дорога зайняла близько семи годин, а коли вони приїхали, вона була замкнена в гаражі.

"Цю жінку викрали, закували в ланцюги, піддали сексуальному насильству і замкнули в камері. Поліція стверджує, що вона била по дверях руками до крові, намагаючись звільнитися", — розповіла Стефані Шарк, помічник спеціального агента, який очолює польове відділення ФБР у Портленді (штат Орегон).

Видання зазначає, що Зубері був пов'язаний із сексуальними нападами щонайменше в чотирьох інших штатах, що змусило поліцейських шукати інших можливих жертв. Шарк додала, що швидкість мислення і бажання вижити цієї жертви, можливо, врятували інших жінок від подібного жаху.

Зубері, який також називав себе Сакіма, Джастін Хайч і Джастін Джуассі, як стверджується, запропонував жінці зайнятися проституцією на Аврора-авеню в Сіетлі, районі. Він видавав себе за співробітника поліції, який працює під прикриттям, і показував жінці свій значок. Потім він нібито спрямував на неї електрошокер і надів на неї наручники та кайданки для ніг.

Жінку тримали в саморобній камері Фото: колаж Фокус

Чоловік посадив її на заднє сидіння свого автомобіля і поїхав додому. Жертва заявила, що під час поїздки він зупинявся, щоб вчинити над нею сексуальне насильство.

Коли вони дісталися до орендованого ним будинку, жертву помістили в камеру, збудовану зі шлакоблоків, з металевими ґратами на дверях. За її словами, вона ненадовго заснула і прокинулася від усвідомлення того, що, найімовірніше, помре, якщо не спробує втекти.

"Вона неодноразово била по дверях своїми руками. У неї було кілька рваних ран на кісточках пальців", — розповів капітан поліції Роб Рейнольдс.

Жінці вдалося зламати кілька зварних швів на дверях, внаслідок чого утворився невеликий отвір, через який, за словами капітана Рейнольдса, вона змогла вилізти. Звільнившись, вона зупинила водія, який проїжджав повз, і той повідомив про це в поліцію.

Зубері, імовірно, втік після того, як жінка втекла. Однак через кілька годин його затримала поліція штату на автостоянці в місті Ріно (штат Невада).

Якщо чоловіка визнають винним, то йому загрожує довічне ув'язнення Фото: колаж Фокус

Він перебував у машині з одним зі своїх дітей на руках і розмовляв із дружиною, яка стояла зовні, коли з'явилися поліцейські. Спочатку він відмовився виходити з машини, але врешті-решт підкорився і здався. Зубері звинувачують у міждержавному викраденні та перевезенні людини через кордон штату з метою вступу в злочинний сексуальний зв'язок. Якщо його визнають винним, то йому загрожує довічне ув'язнення.

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