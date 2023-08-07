Тайное сообщество: мужчина жил как "человек-крот" в скрытом подземном туннеле (видео)

Впервые общественность узнала о людях, которые избегают солнечного света, когда актриса фильмов для взрослых Дженни Ли бросила свою работу и отправилась жить в подземные туннели. Но она лишь одна из многих, кто решил спрятаться в тени.

Режиссер и блогер Эрик Свонсон отправился в подземное путешествие, чтобы познакомиться с "людьми-кротами" в Нью-Йорке и выяснить больше об их жизни. Об этом пишет Daily Star.

Впервые общественность узнала об людях, которые избегают солнечного света, когда актриса фильмов для взрослых Дженни Ли бросила свою работу и отправилась жить в подземные туннели. Но она лишь одна из многих, кто решил спрятаться в тени под крупнейшими городами Америки.

Казалось бы, что на фоне ослепительного небосклона бетонного мегаполиса Нью-Йорка можно было бы не смотреть вниз. Но в тени, глубоко под извилистыми тротуарами, скрывается темная сторона Большого яблока. Издание отмечает, что сложная сеть заброшенных тоннелей метро проходит глубоко под землей, и это не только место обитания крыс. В тени под землей обитает тайное сообщество, получившее название "люди-кроты". Их образ жизни настолько скрытен, что ходят слухи о том, что их глаза приспособились к постоянной темноте и что они даже говорят на собственном языке.

40-летняя Стефани Садорра, ранее известная, как актриса фильмов для взрослых под псевдонимом Дженни Ли, была найдена в тоннеле без тепла, света и воды. Ее случайно обнаружила съемочная группа голландского телевидения.

Актриса фильмов для взрослых Дженни Ли бросила свою работу и отправилась жить в подземные туннели Фото: Daily Star

"Раньше я была такой сексуальной. Но я счастлива, у меня есть все, что мне нужно. Люди здесь более терпимы", — рассказала она.

Аналогичная история происходит сейчас и в США. Многие крупнейшие города страны принимают "людей-кротов" в своих туннелях. Режиссер и ютубер Эрик Свонсон отправился в подземное путешествие, чтобы познакомиться с "людьми-кротами" в Нью-Йорке и выяснить больше об их жизни.

Он спустился в тоннель Свободы в Вест-Сайде Манхэттена, нору длиной 2,6 мили (чуть более 4 км), где решила обосноваться одна из групп "людей-кротов". Впервые блогер встретился и взял интервью у Уолтера, пробывшего под землей два десятилетия, еще в 2008 году, но до сих пор ждал, чтобы опубликовать отснятый материал.

Поначалу герой его ролика работал в нескольких барах и занимался охраной, но когда он начал пить, его жизнь пошла под откос. После нескольких лет бездомной жизни Уолтер и его брат нашли сообщество подземных жителей и решили сделать себе дом.

"Я прожил здесь более 20 лет. Это было в конце 1989 — начале 1990 года. Сейчас все совсем не так как было. Стены потекли, было холодно, как в ледяной коробке. В те времена все было непросто. Было много людей, они дрались как кошки с собаками, и никому нельзя было доверять", — рассказал он Эрику.

На кадрах Уолтер показал Эрику свое подземное жилище Фото: Erik K Swanson/Youtube

В конце концов, ситуация стала более спокойной после того, как власти выгнали большинство людей примерно в 1995 году, и большинство из них не вернулось. Уолтер тем временем незаметно спрятался и переждал бурю.

На кадрах он показал Эрику свое подземное жилище: оборудованную ванную комнату, кухню, гостиную и спальню. Не имея возможности работать в обычном режиме "девять на пять" и не имея права на получение социального пособия, Уолтер занимался продажей книг на улице, находил запчасти в мусоре и чинил компьютеры.

Но жизнь Уолтера пошла под откос, когда активность Amtrak снова возросла, и поезда стали проходить прямо рядом с его домом. Тем временем строители продолжали ремонтировать тоннели и время от времени встречали Уолтера. К сожалению, по словам Эрика, Уолтер погиб, попав под поезд в 2012 году. Из уважения к нему кинематографист ждал десятилетия после его смерти, чтобы начать публиковать кадры из его жизни.

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