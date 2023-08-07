Бродят пьяные банды: жители деревни слишком напуганы, чтобы выходить на улицу вечером

Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов. Банды пьяных головорезов каждую ночь заполняют улицы и наводят ужас на местных жителей.

Прибрежный поселок Инголдмелс в Линкольншире в Великобритании когда-то был популярным местом для семейного отдыха, и пожилые местные жители говорят, что раньше преступность здесь практически отсутствовала. Теперь они говорят, что боятся выходить из дома после обеда из-за банд пьяных головорезов. Об этом пишет Daily Star.

Поскольку ближайший полицейский участок находится в трех милях от центра города Скегнесс, жители поселка утверждают, что теперь по улицам бродят пьяницы и кочующие преступники.

"Я не выхожу на улицу по вечерам. Мы предпочитаем возвращаться домой к 6 или 7 часам, пока не появились нарушители спокойствия. Мы видим, как полицейские машины постоянно ездят туда-сюда, решая проблемы повсюду. Эти придурки платят по 2,20 фунта за пинту. Поэтому они сидят в баре, где их целый день дерут. А потом выходят на улицу, чтобы устроить беспорядки", — рассказал 68-летний Гари Рейнольдс изданию The Sun.

Местные жители говорят, что в последние годы уровень преступности резко возрос Фото: Google Maps

По данным CrimeRate, Скегнесс в целом является самым опасным маленьким городом Линкольншира, а уровень преступности в нем на 120% выше, чем в среднем по стране.

"Здесь в "Макдональдсе" работает больше людей, чем полицейских. За последние несколько лет здесь произошло несколько убийств и пара изнасилований", — говорит владелица кафе Донна Бруденолл.

Издание отмечает, что наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в Инголдмелсе, являются насильственные и сексуальные преступления: за последний год было зарегистрировано 538 инцидентов, согласно данным сайта национальной полиции Англии.

В целях борьбы с преступностью в поселке были введены в действие полицейские из числа общественных помощников (PCSO), которые помогают сотрудникам полиции охранять порядок на улицах.

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