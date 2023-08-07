"Золото" в руках: супруги нашли в старинном замке картину стоимостью $2,5 миллиона (фото)

Ранее полотно признавали подделкой, однако новое исследование обнаружило, что оно настоящее. Картина, изображающая мост через реку, висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений. Теперь она может помочь семье оплатить счета.

В Великобритании супруги Крауфурд случайно обнаружили в своем замке подлинную работу пейзажиста Джона Констебла. Стоимость этой картины оценивается в $2,5 миллиона. Об этом пишет Daily Mail.

Полотно, которое ранее было признано подделкой, теперь может помочь бедствующему аристократу оплатить счета после того, как она была обнаружена в гостевом крыле замка, принадлежащего его семье уже 800 лет.

Эксперты по антиквариату считают, что им удалось обнаружить неизвестную работу всемирно известного художника-пейзажиста Джона Констебла в замке Крауфурдленд близ Килмарнока (графство Эйршир).

Поместье площадью 600 акров находятся под управлением 28-го лэрда, Саймона Хуисона Крауфурда, и его жены Адити, которые надеются передать его своим детям. Однако из-за непосильных эксплуатационных расходов, превышающих 112 тысячу долларов в год, британец и его жена опасаются, что им придется продать дом.

Картина может помочь бедствующему аристократу оплатить счета Фото: Pressteam Scotland

Обнаружение картины Констебла, которую первоначально сочли подделкой, может помочь г-ну Крауфурду избежать продажи другого семейного имущества — ведь потенциальная стоимость картины составляет от 1 до 2,5 млн долларов. Супруги приняли участие в новом шоу канала Channel 4 "Миллионеры-барахольщики", в котором эксперты проверяют недвижимость в поисках спрятанных сокровищ, которые можно продать.

Картина, изображающая мост через реку, висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений. Когда 10 лет назад Саймон Крауфурд отнес ее на оценку в аукционный дом, ее сочли подделкой Констебля.

Однако специалист по антиквариату Ронни Арчер-Морган заметил полотно и понял, что оно может быть подлинником, после чего потратил полгода на ее исследование для телесериала. Он пришел к выводу, что у супругов в руках "золото".

Картина висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений Фото: Daily Mail

В настоящее время картина проходит судебную экспертизу у эксперта творчества Джона Констебла для подтверждения ее подлинности перед возможной продажей на аукционе. Первоначальная оценка показала, что картина "убедительна с точки зрения грунта, цвета грунтовки и обращения".

"Это забавно, потому что я видел эту картину не знаю сколько раз, но никогда не обращал на нее внимания. Потенциал, который она может привнести в то, что мы хотим сделать с поместьем в будущем, изменит жизнь не только для нас. Это наследие, которое, я надеюсь, будет передаваться поколениям и поколениям", — рассказал Крауфурд.

Дальнейшие исследования писем, хранящихся в замке, показали, что картина была приобретена семьей Крауфурд в 1918 году у Джона Постла Хеселтайна, известного коллекционера, владевшего несколькими шедеврами искусства.

Картина Констебла "Замок" стала одной из самых дорогих британских картин, когда в июле 2012 года она была продана с аукциона за 22,4 млн фунтов стерлингов. Художник родился в Ист-Бергхольте (Саффолк) в июне 1776 года и умер в апреле 1837 года.

Ранее Фокус сообщал, что самая известная в мире картина "ожила". Благодаря искусственному интеллекту рисунок Моны Лизы оживили в виде голограммы, надеясь, что он может быть полезным во многих сферах жизнедеятельности.

Также стало известно, что на картине 1882 года заметили iPhone. Люди начали активно обсуждать рисунок в сети.