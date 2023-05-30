Вторая жизнь Моны Лизы: самая известная в мире картина "ожила" (фото)

Благодаря искусственному интеллекту рисунок оживили в виде голограммы, надеясь, что он может быть полезным во многих сферах жизнедеятельности.

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Мона Лиза была написана Леонардо да Винчи в XVI веке и хранится в галерее Лувра в Париже (Франция). Недавно в Китае картина получила новую голографическую жизнь, она буквально "ожила". Об этом пишет Daily Star.

Несмотря на свои маленькие размеры это одна из самых популярных туристических достопримечательностей города. Теперь благодаря искусственному интеллекту рисунок оживили в виде голограммы, надеясь, что он может быть полезным во многих сферах жизнедеятельности.

"Мы решили воссоздать Мону Лизу в качестве доказательства концепции — она настолько знаменита, что о ней знают почти все. Она наполнена бесчисленными нежными и тонкими переходами слоев, что усиливает мягкость, туманность и таинственность картины. Так что это отличный способ продемонстрировать эффективность нашего метода", — рассказал доктор Юэ-Шэн Ванг из Тяньцзиньского университета.

Техника, описанная в журнале Applied Physics Reviews, основана на передовом машинном обучении. Голограммы создаются путем записи и реконструкции интерференционной картины световых или звуковых волн. Они обеспечивают реалистичные и захватывающие визуальные или слуховые ощущения и могут применяться в развлечениях, медицинской визуализации, коммуникации и других областях.

Команда доктора Ванга успешно реконструировала Мону Лизу Фото: SWNS

Команда доктора Ванга успешно реконструировала Мону Лизу и, даже более детально, ее левый глаз. Эта техника может быть расширена и для создания трехмерных изображений.

"Точное управление звуковыми волнами, предлагаемое нашим методом голографии, имеет решающее значение для развития неинвазивной медицинской терапии, эффективного контроля шума и оптимизации акустических сред, таких как концертные залы. Эти улучшения потенциально могут повысить качество жизни и улучшить различные технологические приложения", — сказал Доктор Ванг.

Исследователи надеются, что эта техника произведет революцию в голографии, и планируют изучить способы ее обобщения, сделать ее совместимой с 3D-печатью и сократить время обучения.

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