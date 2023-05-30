Друге життя Мони Лізи: найвідоміша у світі картина "ожила" (фото)

Завдяки штучному інтелекту малюнок оживили у вигляді голограми, сподіваючись, що він може бути корисним у багатьох сферах життєдіяльності.

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Мона Ліза була написана Леонардо да Вінчі у XVI столітті і зберігається у галереї Лувру у Парижі (Франція). Нещодавно в Китаї картина набула нового голографічного життя, вона буквально "ожила". Про це пише Daily Star.

Попри свої маленькі розміри, це одна з найпопулярніших туристичних пам'яток міста. Тепер завдяки штучному інтелекту малюнок оживили у вигляді голограми, сподіваючись, що він може бути корисним у багатьох сферах життєдіяльності.

"Ми вирішили відтворити Мону Лізу як доказ концепції — вона настільки знаменита, що про неї знають майже всі. Вона наповнена незліченними ніжними та тонкими переходами шарів, що посилює м'якість, туманність і таємничість картини. Так що це чудовий спосіб продемонструвати ефективність нашого методу", — розповів доктор Юе-Шен Ванг з Тяньцзіньського університету.

Техніка, описана в журналі Applied Physics Reviews, ґрунтується на передовому машинному навчанні. Голограми створюються шляхом запису та реконструкції інтерференційної картини світлових чи звукових хвиль. Вони забезпечують реалістичні та захоплюючі візуальні або слухові відчуття та можуть застосовуватися у розвагах, медичній візуалізації, комунікації та інших областях.

Команда доктора Ванга успішно реконструювала Мону Лізу Фото: SWNS

Команда доктора Ванга успішно реконструювала Мону Лізу і, навіть детальніше, її ліве око. Ця техніка може бути розширена для створення тривимірних зображень.

"Точне управління звуковими хвилями, пропоноване нашим методом голографії, має вирішальне значення для розвитку неінвазивної медичної терапії, ефективного контролю шуму та оптимізації акустичних середовищ, таких як концертні зали. Ці покращення потенційно можуть підвищити якість життя та покращити різні технологічні програми", — сказав доктор Ванг.

Дослідники сподіваються, що ця техніка зробить революцію в голографії, і планують вивчити способи її узагальнення, зробити її сумісною із 3D-друком та скоротити час навчання.

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