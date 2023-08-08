"Портал в ванной": женщина увидела голову чужой собаки торчащей из-под пола (видео)

Киндал Брет услышала странные звуки из комнаты, в которой они с мужем делали ремонт. Женщина была готова увидеть вора, но ничто не могло подготовить ее к тому, что же на самом деле так шумело.

Киндал Брет из США решила, что в ее дом проник посторонний, когда услышала шум, доносящийся из ванной комнаты. Женщина была потрясена, когда обнаружила собаку, высунувшую голову из-под пола. Об этом пишет Daily Star.

Киндал и ее муж из штата Теннесси (США) переделывали свою ванную комнату в рамках ремонта дома. На прошлой неделе она услышала странные звуки, доносящиеся из этой комнаты, и подумала, что в их дом мог проникнуть злоумышленник.

Она выложила видео в TikTok, на котором видно, как она идет к источнику шума.

"Меня буквально трясет сейчас. Я услышала что-то в нашей ванной комнате, которую мы переделываем", — сказала Киндал.

Когда американка вошла внутрь, то, откинув камеру, увидела голову собаки, торчащую из дыры в полу.

"Это не моя собака! Кто ты и как ты сюда попал, милый малыш?" — продолжала Киндал.

Оглянувшись, женщина увидела, что ее питомец находится в коридоре и проходит мимо нее. Обеспокоенная безопасностью собаки, она позвала на помощь и осталась рядом с ней, ожидая, пока кто-нибудь освободит ее. Животное спасли и оно не пострадало.

По словам Киндал, собака зацепилась ошейником за отверстие и полагает, что во время урагана она забежала под пол ее дома.

Зрители были рады, что с собакой все в порядке, а некоторые и вовсе отнеслись к ситуации с пониманием.

"У вас в ванной был собачий портал?" — написал один из них.

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