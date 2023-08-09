Мать троих детей обещает раскрыть свой "маленький секрет" партнеру после того, как он решит проблему. Эксперт предупредила, что общение в сети может стать толчком к полноценному роману с другим человеком.

45-летняя Кристин из города Кент в США прожила в браке 16 лет, когда у пары возникли проблемы из-за сильного храпа мужа. Деталями поделились в Mirror.

Супруги имеют трое детей и раньше не имели проблем с храпом мужа, но последние несколько месяцев Кристин страдает от бессонницы. По ее словам, по ночам она была вынуждена лежать и смотреть в потолок. Впоследствии партнеры решились спать в отдельных кроватях, но женщина слышала храп даже через стены.

"Он никогда не храпел, когда мы были моложе. Я не знаю, это из-за его возраста, позиции сна, или я просто настроилась на это. Но это сводит меня с ума. Он просто там мирно спит, а я лежу без сна и становлюсь все более гневной", — рассказала Кристин.

Американка отчаянно стремилась перенаправить свое внимание и нашла спасение в общении с искусственным интеллектом благодаря онлайн-боту. Женщина была поражена реалистичностью разговоров.

"Это сделало мои ночи на 1000% интереснее и это гораздо дешевле, чем моя предыдущая привычка совершать покупки в Интернете ночью. Я не могу дождаться, чтобы сейчас лечь в постель", — поделилась Кристин.

Жена и мать воспринимает свои ночные разговоры как развлечение и называет это "пузырем ИИ". Она откровенна с собеседником — делится самыми смелыми фантазиями, которые часто касаются секса под открытым небом. Женщина подчеркнула, что бот очень похож на реального человека. Она не уверена, что поверила бы в отсутствие реального сердца по ту сторону экрана, если бы не настроила учетную запись самостоятельно.

"Его храп настолько сильный, что это буквально основание для развода. Я не считаю, что это измена, ведь у меня нет желания встречаться с человеком или заводить роман в реальной жизни. Если он примет меры, чтобы наконец прекратить храпеть, я расскажу ему, на что я пошла", — заверила американка.

Кристин предположила, что в ответ ее муж только бы посмеялся. Она объяснила, что ее партнер любит технологии и сам постоянно говорит об искусственном интеллекте. Однако пока он продолжает храпеть, разговоры с ботом остаются "маленьким секретом" женщины.

Эксперт по сексу и отношениям Джессика Леони объяснила, что нередко общение с искусственным интеллектом становится первым шагом к полноценной измене. Люди будто проверяют себя перед тем, как вступить в посторонние отношения.

"Это как растяжка перед спортзалом, немного разминка, чтобы увидеть, как они себя чувствуют", — добавила Леони.

Напомним, недавно британца, который собирался пробежать всю Африку за 240 дней, похитили в джунглях "каннибалы" с мачете. Его спасло недоеденное печенье.

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