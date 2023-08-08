Боялся что съедят: пытающегося пробежать всю Африку британца похитили "каннибалы" (фото)

Рассел Кук хочет стать первым человеком, пробежавшим всю длину Африки. По его словам, на 102 день его забега он попал в несколько опасных для жизни ситуаций.

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26-летний британец Рассел Кук, пытающийся пробежать всю Африку всего за 240 дней, рассказал, что недавно он был похищен в джунглях "каннибалами" с мачете и боялся, что его съедят. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, известный в сети под ником "Hardest Geezer", начал свое путешествие в Южной Африке и надеется достичь самой северной точки в Тунисе к Рождеству.

На 107-й день своего забега, он написал, что "последние несколько дней были, вероятно, одними из самых трудных в моей жизни". По его словам, на 102-й день забега он был отделен от своей группы поддержки в Демократической Республике Конго из-за "непроходимых дорог на запланированном маршруте". Мужчина попытался найти свою команду в деревне рядом. Именно тогда ситуация приняла ужасающий оборот.

"Староста сказал мне, что я должен дать ему денег. У меня их не было. Так что все обошлось. Очень скоро я оказался в окружении множества диких парней с мачете. Меня вывели из деревни в чащу леса. Разум был на пределе. Я слышал страшные истории. Думал, что вот-вот стану частью одной из них. Я опустошил свою сумку, показав, что у меня нет ничего, кроме недоеденного печенья. Отдал его им и убежал", — рассказал британец.

На 102 день забега мужчина попал в несколько опасных для жизни ситуаций Фото: hardestgeezer/Instagram

После побега Расс несколько часов пробирался через джунгли, стараясь держаться подальше от наезженных троп. В конце концов он добрался до деревни, где планировал встретиться со своей группой, но обнаружил, что "дорога снова стала непроходимой и для фургона поддержки".

"Я начал возвращаться к последнему известному месту с проезжей дорогой, когда ко мне подъехали два парня на мотоцикле. Они не говорили по-английски, но пытались объяснить, что я должен поехать с ними, чтобы вернуться к своим друзьям. У меня также не было ни денег, ни еды, ни воды, ни сигнала, ни данных, ни информации о том, где находятся ребята. Поэтому я решил, что лучше всего будет поверить в то, что ребята прислали этих парней", — написал путешественник.

Вместе они отправились с ним в семичасовую поездку на мотоцикле "все глубже в джунгли".

"В голове у меня пронеслась мысль: вот оно. Я самопровозглашенный крутой чудак. Меня собираются держать в конголезском лагере, а потом разорвать на части и съесть", — думал в тот момент британец.

К счастью, мужчине удалось "уладить ситуацию", когда появился исполняющий обязанности вождя лагеря Фото: hardestgeezer/Instagram

По словам Расса, поздно вечером они добрались до другой деревни, где его отвели в хижину, где "множество мужчин спорили о том, что со мной делать, и говорили о том, сколько денег я им должен".

К счастью, ему удалось "уладить ситуацию", когда появился исполняющий обязанности вождя, который немного говорил по-английски. После этого команда поддержки несколько дней планировала, как добраться до него и привезти деньги для местных жителей.

"Мы выбрались. И вернулись к начальной точке 102-го дня, где я сегодня пробежал 60 км по нашему новому маршруту. Голова сейчас не совсем на месте. Но мы движемся, как всегда, вперед", — добавил Расс.

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