Упала с неба: на женщину одновременно напали змея и ястреб (видео)

Пенсионерка Пегги Джонс боялась, что умрет, когда во время стрижки газона на нее напали сразу два опасных животных. Ранее женщина уже пережила один укус змеи.

64-летняя Пегги Джонс косила траву на арендованном участке в Силсби, штат Техас, США, когда с неба упала 4-футовая (чуть более 1,2 метра) змея, упала ей на руку и начала нападать на нее. Однако на это неприятности для женщины не закончились, ястреб спустился вниз, чтобы попытаться поймать рептилию, и при этом повредил ей руку. Об этом пишет The Mirror.

Пенсионерка боялась, что умрет, когда на нее напали ястреб и змея. Американка подстригала задний газон одного из арендованных домов, принадлежащего ей и ее мужу Венделу Джонсу, когда с неба упала рептилия, приземлилась на ее руку и напала на нее.

Секунды спустя, когда змея одновременно сжимала ее правую руку и несколько раз ударила по лицу, на нее налетел голодный ястреб и вцепился в нее когтями, пытаясь схватить свой обед. Неожиданная атака на кричащую женщину, произошедшая чуть более двух недель назад, закончилась только тогда, когда хищник, наконец, схватил свою чешуйчатую пищу и улетел.

Женщина боялась, что умрет, когда на нее напали ястреб и змея Фото: People

Пегги, кричавшая "Господи, помоги мне" во время нападения, побежала к мужу, который срочно доставил ее в больницу. Женщина боялась, что предполагаемая ядовитая змея повредила ей зрение, так как она не могла нормально видеть правым глазом.

"Змея так сильно сжималась, а я размахивала руками в воздухе. А потом этот ястреб пронесся вниз, раз за разом царапая когтями мою руку. Я просто повторяла: "Помоги мне, Иисус! Помоги мне, Господи!". Я кричала и вопила. Муж не понимал, что я говорю. Я думала, что меня укусила змея", — рассказала американка.

В больницу пенсионерке обработали порезы, нанесенные ястребом, и синяки от змеи, обвившейся вокруг ее руки.

"Когда я рассказала врачам о случившемся, они были в недоумении. Мне сказали, что на моих очках что-то есть. Они их почистили, я думаю, что это был яд. Единственное, что мы можем предположить, это то, что ястреб поймал змею, упустил и приземлился на меня, потому что рептилии не летают", — рассказала пострадавшая пенсионерка.

Женщина боялась, что предполагаемая ядовитая змея повредила ей зрение Фото: KFDM

Примечательно, что ранее Пегги уже пережила укус змеи.

"Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете, который пережил это", — добавила женщина.

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