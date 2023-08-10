Мужчина отправился в поход, чтобы развеять прах отца, но трагически погиб (фото)

Джеймс Хендрикс занимался пешим туризмом и, вероятно, дезориентировался от жары, обезвоживания и высокогорья. Мужчина был опытным путешественником, но его фляга с водой была пуста.

Тело 66-летнего Джеймса Бернарда Хендрикса из Остина (штат Техас, США) было найдено 1 августа в национальном парке Арки (штат Юта), где он планировал развеять прах своего отца. Об этом пишет Daily Star.

По словам родственников, мужчина умер от теплового удара во время поездки, в которой хотел почтить своего отца при температуре более 37C. Джеймс занимался пешим туризмом и, вероятно, дезориентировался от жары, обезвоживания и высокогорья.

В то время как в США продолжается рекордное по продолжительности лето, во время путешествия по Западу в горы Сьерра-Невада он остановился в штате Юта, чтобы совершить пеший поход. По словам его братьев и сестер, он планировал развеять прах отца на вершине, расположенной недалеко от Рино, штат Невада.

После того как утром 1 августа Джеймс был объявлен пропавшим без вести, рейнджеры обнаружили его автомобиль на стоянке у тропы. Родственники рассказали, что его тело было найдено примерно в двух с половиной милях от места стоянки во время поисков в стороне от тропы.

Джеймс занимался пешим туризмом и, вероятно, дезориентировался от жары, обезвоживания и высокогорья Фото: Facebook

По словам сестры Рут Хендрикс Бро, он был опытным туристом, но его фляга с водой была пуста. Вероятно, утром последнего дня, когда его видели живым, 29 июля, Хендрикс отправился в длительный поход, а затем погиб во время второго похода в тот же день. Температура в этом районе превышала 37°C.

Позже Рут узнала, что ее брат принимал лекарства, которые могут привести к обезвоживанию.

"Это был просто ужасный сокрушительный удар для всех. Он был квинтэссенцией природы, везде успевал и все делал. Он был таким сильным", — сказала она.

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