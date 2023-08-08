Достиг нирваны: буддийский монах начал "улыбаться" спустя 2 месяца после смерти (фото)

Луанг Пхор Пиан большую часть своей жизни провел в качестве известного духовного и буддийского гуру. Когда его последователи извлекли тело из гроба в рамках традиционной буддийской церемонии, они были потрясены, обнаружив, что труп почти не разложился.

Related video

Почитаемый монах Луанг Пхор Пиан умер 16 ноября 2017 года в Бангкоке (Таиланд), и когда его тело эксгумировали через два месяца после смерти, оно практически не разложилось. Об этом пишет The Mirror.

Невероятные кадры показывают, как "улыбающегося" умершего буддийского монаха эксгумируют его преданные последователи — спустя два месяца после его смерти.

Почитаемый монах Луанг Пхор Пиан скончался 16 ноября 2017 года в Бангкоке (Таиланд) в возрасте 92 лет. Родом из Камбоджи, Пиан большую часть своей жизни провел в качестве известного духовного и буддийского гуру в Лопбури, в центральной части Таиланда.

Когда он умер, его тело было возвращено в храм, где он служил, для погребения. Однако когда его последователи извлекли тело из гроба в рамках традиционной буддийской церемонии, они были потрясены, обнаружив, что труп почти не разложился, а на лице его была "улыбка". По сообщению The Sun, его тело находилось в состоянии, соответствующем человеку, который был мертв не более 36 часов.

Почитаемый монах Луанг Пхор Пиан скончался 16 ноября 2017 года в возрасте 92 лет Фото: AsiaWire

Удивительно, но Пиан улыбался, когда его сопровождающие в масках проводили его через толпу зрителей, которые снимали этот невероятный момент и выкладывали фотографии в социальные сети.

По сообщениям местных СМИ, его тело находилось в состоянии, соответствующем человеку, который пролежал мертвым не более 36 часов. Умиротворенное состояние Пиана было названо признаком того, что монах действительно достиг нирваны. Последователи монаха продолжали молиться за него до тех пор, пока на 100-й день со дня его смерти не была проведена церемония последнего упокоения.

Ранее Фокус сообщал, что женщины увидели на фотографии "призрака" погибшего мальчика. Они были в ужасе, когда увидели на фото ребенка, который давно утонул в местном озере.

Также стало известно, что в Великобритании 52-летняя Зои Кэллоу посетила музей Йоркского замка и во время селфи поймала на камеру странное явление, похожее на призрачное лицо.