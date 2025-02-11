Неожиданная находка на месте императорского дворца: археологи сделали невероятное открытие

Во время раскопок на территории бывшего дворца императора Сему японские археологи обнаружили уникальное сооружение. По мнению ученых, его построили позже, во время реконструкции дворца.

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Археологи в Японии обнаружили то, что считается одной из крупнейших столовых периода Нара (710-784 гг.). Открытие сделали на территории храма Кокубун-дзи, о чем объявили чиновники из управления образования префектуры Киото, пишет Arkeonews.

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Руины столовой, предназначенной для приготовления пищи и совместных обедов монахов, были частью храма Кокубун-дзи, основанного во времена императора Сему (701-756). Этот храм — один из нескольких храмов, построенных в рамках общенациональной кампании по популяризации буддизма.

Его возвели на основе императорского храма после переноса столицы императором Сему. На территории храма, простирающейся примерно на 275 метров с востока на запад и на 330 метров с севера на юг, сохранились различные постройки, в том числе зал и пагода. Однако последние находки выделяются своими масштабами и функциями.

Раскопки обнаружили большие фундаментные камни размером около 70 сантиметров каждый Фото: Kenji Shimizu

Раскопки обнаружили большие фундаментные камни размером около 70 сантиметров каждый, а также углубления, оставленные недостающими камнями на северо-восточном участке храмовой площадки. На основе этих находок исследователи подсчитали, что когда-то здание достигало 38,1 метра в ширину и 10,8 метра в длину.

Кроме того, археологи обнаружили остатки коридора, которые свидетельствуют о том, что столовая связана с другими сооружениями храма. Это напоминает подобные архитектурные конструкции, найденные в храмах Тодай-дзи и Сайдай-дзи в Наре.

Почетный профессор археологии Киотского университета Махита Уехара отметил, что это сооружение, вероятно, использовали как кухня или складское помещение. Он отметил важность этого открытия, поскольку это первый случай, когда удалось реконструировать планировку столовой храма Кокубун-дзи.

Историческое прошлое этого места придает ему еще большее значение. Император Сему изначально построил на этом месте дворец Куни, который должен был стать его столицей в бурное время, отмеченное эпидемиями и войнами. Дворец, основанный в 740 году, был заброшен через четыре года, а его главный зал был переоборудован под центральное здание храма Кокубун-дзи.

Сегодня на этом месте все еще сохраняются остатки первоначальных сооружений, в частности каменные фундаменты главного зала и пагоды. Считается, что последняя когда-то была высотой с семь этажей, о чем свидетельствуют размеры ее фундаментных камней.

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Это открытие проливает свет на архитектурные достижения периода Нара и углубляет историческое понимание роли, которую играли храмы Кокубун-дзи в прошлом.

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