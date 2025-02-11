Неочікувана знахідка на місці імператорського палацу: археологи зробили неймовірне відкриття

Під час розкопок на території колишнього палацу імператора Сьому японські археологи виявили унікальну споруду. На думку вчених, її збудували пізніше, під час реконструкції палацу.

Related video

Археологи в Японії виявили те, що вважається однією з найбільших їдалень періоду Нара (710-784 рр.). Відкриття зробили на території храму Кокубун-дзі, про що оголосили чиновники з управління освіти префектури Кіото, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Руїни їдальні, призначеної для приготування їжі та спільних обідів монахів, були частиною храму Кокубун-дзі, заснованого за часів імператора Сьому (701-756). Цей храм — один із кількох храмів, збудованих у межах загальнонаціональної кампанії з популяризації буддизму.

Його звели на основі імператорського храму після перенесення столиці імператором Сьому. На території храму, що простягається приблизно на 275 метрів зі сходу на захід і на 330 метрів з півночі на південь, збереглися різні споруди, зокрема зала і пагода. Однак останні знахідки виділяються своїми масштабами й функціями.

Розкопки виявили великі фундаментні камені розміром близько 70 сантиметрів кожен Фото: Kenji Shimizu

Розкопки виявили великі фундаментні камені розміром близько 70 сантиметрів кожен, а також поглиблення, залишені відсутніми каменями на північно-східній ділянці храмового майданчика. На основі цих знахідок дослідники підрахували, що колись будівля сягала 38,1 метра в ширину і 10,8 метра в довжину.

Крім того, археологи виявили залишки коридору, які свідчать про те, що їдальня пов'язана з іншими спорудами храму. Це нагадує подібні архітектурні конструкції, знайдені в храмах Тодайдзі та Сайдайдзі в Нарі.

Почесний професор археології Кіотського університету Махіта Уехара зазначив, що цю споруду, ймовірно, використовували як кухня або складське приміщення. Він наголосив на важливості цього відкриття, оскільки це перший випадок, коли вдалося реконструювати планування їдальні храму Кокубун-дзі.

Історичне минуле цього місця додає йому ще більшого значення. Імператор Сьому спочатку побудував на цьому місці палац Куні, який мав стати його столицею в бурхливий час, позначений епідеміями та війнами. Палац, заснований у 740 році, був покинутий через чотири роки, а його головна зала була переобладнана під центральну будівлю храму Кокубун-дзі.

Сьогодні на цьому місці все ще зберігаються залишки первісних споруд, зокрема кам'яні фундаменти головної зали та пагоди. Вважається, що остання колись була заввишки з сім поверхів, про що свідчать розміри її фундаментних каменів.

Важливо

Розкопають древній Севастополіс: турецькі археологи планують розпочати дослідження

Це відкриття проливає світло на архітектурні досягнення періоду Нара і поглиблює історичне розуміння ролі, яку відігравали храми Кокубун-дзі в минулому.

Раніше Фокус писав про унікальну сукню з 270 тисяч намистин, яку виявили археологи. Вчені розкопали артефакт на південному заході Іспанії.

Також ми розповідали про дослідження сувою з Геркулануму за допомогою ШІ. Дослідникам вдалося прочитати його вміст попри всі пошкодження.