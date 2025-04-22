Похороны Папы Римского Франциска: СМИ назвали дату церемонии (фото)

Папу Римского Франциска похоронят между четвертым и шестым днями после его смерти. Церемония пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Апостольская конституция Римско-католической Церкви Universi Dominici Gregis гласит, что хоронить Папу Римского следует между четвертым и шестым днями после его смерти, то есть между 25 и 27 апреля.

Точное решение о дате примут на первой Конгрегации (встрече) кардиналов. Кроме этого, между пятнадцатым и двадцатым днем ​​после смерти Франциска в период с 6 по 10 мая пройдет конклав кардиналов. Это собрание, созываемое после смерти или ухода в отставку Папы Римского для избрания нового главы католической церкви.

Если все кардиналы-избиратели будут в Риме, начало Конклава можно перенести на другое время. Гроб с телом понтифика выставят в соборе Святого Петра 23 апреля, чтобы все верующие могли с ним проститься.

Похороны Папы Римского: первое фото Франциска в гробу

Газета IL Messaggero показала первые фото Франциска в простом деревянном гробу: папа одет в красное литургическое облачение, митру и держит четки в руках. Рядом с гробом стоит кардинал Пьетро Паролин и читает молитвы.

Франциска захоронят в простом деревянном гробу

Последние почести отдадут и многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, а также президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает издание L'Unione Sarda.

Офис президента Украины ожидает точную дату похорон Папы Римского Франциска, и готовит визит президента Владимира Зеленского в Рим, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

Напомним, журналисты отмечали, что Папа Римский помогал закупать дроны для 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр". Понтифик потратил свои деньги, а не из бюджета Ватикана.

Духовное завещание Папа Римский Франциск составил еще в июне 2022 года, почти за три года до смерти. В документе описывалась святыня, где должна быть его гробница.