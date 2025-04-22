Похорон Папи Римського Франциска: ЗМІ назвали дату церемонії (фото)

Папу Римського Франциска поховають між четвертим і шостим днями після його смерті. Церемонія відбудеться в базиліці Санта-Марія-Маджоре.

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Про це повідомило італійське агентство ANSA.

Апостольська конституція Римо-католицької Церкви Universi Dominici Gregis свідчить, що ховати Папу Римського слід між четвертим і шостим днями після його смерті, тобто між 25 і 27 квітня.

Точне рішення про дату ухвалять на першій Конгрегації (зустрічі) кардиналів. Крім цього, між п'ятнадцятим і двадцятим днем після смерті Франциска в період із 6 до 10 травня відбудеться конклав кардиналів. Це збори, що скликаються після смерті або виходу у відставку Папи Римського для обрання нового глави католицької церкви.

Якщо всі кардинали-виборці будуть у Римі, початок Конклаву можна перенести на інший час. Труну з тілом понтифіка виставлять у соборі Святого Петра 23 квітня, щоб усі віряни могли з ним попрощатися.

Похорон Папи Римського: перше фото Франциска в труні

Газета IL Messaggero показала перші фото Франциска в простій дерев'яній труні: папа вбраний у червоне літургійне вбрання, митру і тримає вервицю в руках. Поруч із труною стоїть кардинал П'єтро Паролін і читає молитви.

Франциска поховають у простій дерев'яній труні

Останні почесті віддадуть і багато світових лідерів, зокрема президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія, а також президент Франції Емманюель Макрон, зазначає видання L'Unione Sarda.

Офіс президента України очікує на точну дату похорону Папи Римського Франциска і готує візит президента Володимира Зеленського до Риму, повідомило джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, журналісти зазначали, що Папа Римський допомагав закуповувати дрони для 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр". Понтифік витратив свої гроші, а не з бюджету Ватикану.

Духовний заповіт Папа Римський Франциск склав ще в червні 2022 року, майже за три роки до смерті. У документі описувалася святиня, де має бути його гробниця.