На Гавайях ныряльщица встретила под водой редкого вымирающего тюленя-монаха (видео)

В вирусном ролике Бриттани Циглер ныряла у западного берега Гавайского архипелага Мауи и снимала тропических рыб всех цветов и размеров. Внезапно гавайский тюлень-монах начал подплывать рядом к ней.

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Ныряльщица вела прямую трансляцию своего погружения на Гавайях, когда внезапно к ней приблизилось чрезвычайно редкое и находящееся под угрозой исчезновения морское животное. Видео опубликовано в YouTube-аккаунте DiveDiveLIVE.

Гавайский тюлень-монах: ныряльщица столкнулась с редким животным,

В вирусном ролике Бриттани Циглер ныряла у западного берега Гавайского архипелага Мауи и снимала тропических рыб всех цветов и размеров. Внезапно гавайский тюлень-монах начал подплывать рядом к ней, пытаясь обратить на себя внимание.

"Во время сегодняшнего погружения к нам заглянул неожиданный гость. Гавайские тюлени-монахи находятся под угрозой исчезновения, и встреча с ними — это нечто особенное. Никогда не знаешь, что произойдет в прямом эфире", — такая подпись значится под видео.

По словам Циглер, увидеть тюленя-монаха на этом месте погружения — большая редкость, еще большая уникальность, когда тюлень подплывает, чтобы пообщаться.

"Я не замечала тюленя-монаха, пока он не оказался у меня перед носом, активно пытаясь привлечь мое внимание, поэтому, очевидно, я была взволнована и немного ошеломлена. Сначала я даже не могла понять, что это было", — объяснила она.

Гавайские тюлени-монахи

По данным Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA), гавайские тюлени-монахи — одни из самых редких исчезающих видов. Их популяция сокращается уже более 60 лет и оценивается примерно в 1600 особей, из них около 1200 обитают на северо-западных Гавайских островах. По данным энциклопедии Britannica, на тюленей-монахов по всему миру ведется активная охота ради меха, жира и мяса. Некоторые виды, например, карибские тюлени-монахи, полностью вымерли.

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