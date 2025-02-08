На Гаваях пірнальниця зустріла під водою рідкісного вимираючого тюленя-монаха (відео)
У вірусному ролику Бріттані Циглер пірнала біля західного берега Гавайського архіпелагу Мауї та знімала тропічних риб усіх кольорів і розмірів. Раптово гавайський тюлень-монах почав підпливати поруч до неї.
Пірнальниця вела пряму трансляцію свого занурення на Гаваях, коли раптово до неї наблизилася надзвичайно рідкісна морська тварина, що перебуває під загрозою зникнення. Відео опубліковано в YouTube-акаунті DiveDiveLIVE.
У вірусному ролику Бріттані Циглер пірнала біля західного берега Гавайського архіпелагу Мауї та знімала тропічних риб усіх кольорів і розмірів. Раптово гавайський тюлень-монах почав підпливати поруч до неї, намагаючись привернути до себе увагу.
"Під час сьогоднішнього занурення до нас завітав несподіваний гість. Гавайські тюлені-монахи перебувають під загрозою зникнення, і зустріч із ними — це щось особливе. Ніколи не знаєш, що станеться в прямому ефірі", — такий підпис значиться під відео.
За словами Циглер, побачити тюленя-монаха на цьому місці занурення — велика рідкість, ще більша унікальність, коли тюлень підпливає, щоб поспілкуватися.
"Я не помічала тюленя-монаха, поки він не опинився в мене перед носом, активно намагаючись привернути мою увагу, тож, вочевидь, я була схвильована та трохи приголомшена. Спочатку я навіть не могла зрозуміти, що це було", — пояснила вона.
Гавайські тюлені-монахи
За даними Національного управління з дослідження океанів і атмосфери США (NOAA), гавайські тюлені-монахи — одні з найрідкісніших видів, що зникають. Їхня популяція скорочується вже понад 60 років і оцінюється приблизно в 1600 особин, з них близько 1200 мешкають на північно-західних Гавайських островах. За даними енциклопедії Britannica, на тюленів-монахів у всьому світі ведеться активне полювання заради хутра, жиру і м'яса. Деякі види, наприклад, карибські тюлені-монахи, повністю вимерли.
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