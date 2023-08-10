Никто не жил 20 лет: женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем" (видео)

Жилье было заброшено с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.

28-летняя Мэгги Макго из США получила выгодное предложение и купила заброшенный в течение 20 лет дом, а затем обнаружила, что в конце ее сада находится запертый сарай. Внутри женщину ожидал приятный сюрприз. Об этом пишет Daily Express.

Девушка рассказала, что приобрела участок в Каддо-Лейк, штат Техас, у вдовы за 25 тысяч долларов и во время уборки нашла кое-что необычное. Мэгги, которая работает реконструктором, стала богаче после того, как открыла сарай, который простоял запертым более 20 лет. Она приобрела заброшенный дом в 2022-м и весь последний год пыталась превратить его в пригодное для жизни жилище.

Жилье было заброшено с начала 2000-х годов, и когда Мэгги впервые попала в него, оно еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке.

Вещи, которые нашла Мэгги Фото: коллаж Фокус

Мэгги рассказала, что купила дом у вдовы, которая после смерти мужа "заперла двери и больше не возвращалась". Кроме того, женщина десятилетиями не выключала электричество, но, несмотря на грязь, жилье находилось в отличном состоянии. Она нашла внутри несколько необычных вещей. В одной из старых кроватей она обнаружила скелет белки, а на кухне — три потолочных светильника.

Однако Мэгги была шокирована, обнаружив в конце своего нового сада таинственный сарай, который был закрыт на висячий замок, но не решилась попытаться открыть его из-за большого количества пауков, забравшихся на стены. Девушка документировала свой ремонт дома в TikTok, и в одном из ее видео, она с восторгом рассказала, что ей удалось открыть запертую дверь и обнаружить внутри "дорогое сокровище".

"Мы наконец-то получили доступ к нему, но я не могла войти по понятным причинам. Тогда мы открыли другую дверь, и я не могла поверить в это", — сказала американка.

По словам Мэгги, в сарае находилось множество "удивительного оборудования", в том числе газонокосилка, но больше всего ее удивила лодка, которая собирала пыль.

"Я не могла в это поверить, мы даже не подозревали, что к дому прилагается лодка и газонокосилка, особенно лодка", — добавила новая хозяйка дома.

В разделе комментариев один из зрителей высказал мнение, что лодка выглядит "дорого", и посоветовал девушке попробовать продать ее. Там же женщина рассказала, что наняла уборщиков для расчистки сарая, и им удалось избавиться от пыли и мертвых насекомых на лодке.

"Спрятанные сокровища, которые можно продать за большие деньги! Это потрясающая находка!" — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что в "доме ужасов" обнаружили шокирующие находки. Владелец жилья Марк Трой Хибел был арестован и обвинен в неоправданном причинении вреда здоровью. Внутри были обнаружены шокирующие находки, такие как взрывчатка, промышленные химикаты и "оборудование лабораторного класса".

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.