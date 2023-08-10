Редкую монету с ошибкой продали на аукционе за огромную сумму (фото)

Предполагается, что коллекционер Алун Баркер приобрел единственный в своем роде экземпляр на eBay в декабре 2017 года всего за 50 фунтов стерлингов (2340 гривен).

Редкая монета номиналом 20 пенсов была отчеканена в 1990 году и имеет ошибку. Недавно она была продана на аукционе в Великобритании за огромную сумму после того, как в 2017 году ее забрал коллекционер. Об этом пишет Daily Star.

Эти 20 пенсов были созданы для заморских территорий Великобритании, а затем изъяты из обращения. Монета была отчеканена из омедненной стальной заготовки, но оказалась плохого качества. Из-за этой ошибки она была продана за 1400 фунтов стерлингов (чуть более 65 тысяч гривен) на аукционе Tennants Auctioneers в Харрогите, Северный Йорк.

Предполагается, что коллекционер Алун Баркер приобрел единственный в своем роде экземпляр на eBay в декабре 2017 года всего за 50 фунтов стерлингов (2340 гривен). Спустя несколько месяцев, в январе 2018 года, Королевский монетный двор подтвердил подлинность монеты.

Специалисты компании Tennants ожидали, что цена "денег с ошибкой" составит не менее 1200 фунтов стерлингов (чуть более 56 тысяч гривен), когда они уйдут с молотка.

Королевский монетный двор подтвердил подлинность монеты Фото: SWNS

На продажу было выставлено еще несколько впечатляющих денежных знаков, в том числе набор золотых пробных монет "Коронация". Также была представлена редкая монета Pattern Crown 1966 года, созданная дизайнером Энтони Фоули, которая была продана за 2300 фунтов стерлингов (чуть более 107 тысяч гривен).

Набор из четырех золотых монет "Карл III", отчеканенный в 2022 году в честь кончины королевы Елизаветы II, также был продан за 1400 фунтов стерлингов (чуть более 65 тысяч гривен). Он состоял из двойного суверена, суверена, полусуверена и четвертьсуверена и был представлен всего 750 экземплярами.

После продажи специалист компании Tennants Auctioneers Уилл Доббинс был впечатлен тем, как хорошо продавались деньги.

"В целом это была действительно хорошая продажа, было продано 98% предложенных лотов. Мы были рады добиться таких высоких результатов для наших продавцов. Особый интерес вызвала корона образца 1966 года. Отчеканенная из стерлингового серебра, она была разработана Энтони Фоли (Anthony Foley) и была выпущена всего в 100 экземплярах", — сказал он

Ранее Фокус сообщал, что коллекционер показал невероятно редкую монету. Она была разработана дизайнером Мэри Милнер Диккенс. Ее уникальность заключается в том, что она датирована двумя годами — 1992-м и 1993-м.

Также мы рассказывали о Херефордширском кладе. В Британии продали украденное сокровище за рекордное почти млрд долларов. Это увлекательная история из реальной жизни, которая доказывает, что иногда правда может быть удивительнее вымысла.