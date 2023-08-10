Жителям Северной Кореи приказали защищать портреты династии Ким от шторма

Северокорейцы должны "в первую очередь" заботиться о сохранности портретов своих лидеров, а также статуй, мозаик, фресок и других памятников членов семьи Ким.

Жители Северной Кореи должны уделять первостепенное внимание сохранению портретов своих лидеров, во время тропического шторма. Об этом пишет NDTV.

Шторм "Ханун", который обрушился на Японию, а затем направился по извилистому маршруту в сторону Корейского полуострова, должен дойти до Северной Кореи в начале пятницы.

Стихийные бедствия, как правило, сильнее сказываются на изолированном и бедном Севере из-за слабо развитой инфраструктуры, а вырубка лесов сделала его уязвимым для наводнений.

Однако официальная газета Пхеньяна написала, что северокорейцы должны "в первую очередь" заботиться о сохранности портретов своих лидеров, а также статуй, мозаик, фресок и других памятников династии Ким.

Портреты отца и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына повсеместно украшает каждый дом и офис в стране.

Портреты отца и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына повсеместно украшает каждый дом и офис в стране Фото: yna.co.kr

Центральное телеграфное агентство Пхеньяна заявило в четверг, что "все отрасли и подразделения" страны "проводят динамичную кампанию по преодолению катастрофических аномальных климатических условий".

"Были объявлены предупреждения о сильном ветре, ливне, приливной волне и шторме", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что сотрудники сельскохозяйственного сектора также предпринимают усилия по упреждающей защите урожая от тайфуна. Север периодически страдает от голода: в середине 1990-х годов погибли сотни тысяч человек — по разным оценкам, миллионы. В феврале в стране было проведено партийное совещание высокого уровня, специально посвященное проблемам нехватки продовольствия и сельского хозяйства.

Ранее Фокус сообщал, что дом рухнул в реку во время наводнения. Жилье было одним из как минимум двух разрушенных зданий. Деревья, которые росли рядом, также разделили их участь.

Также стало известно, что в городах Европы бушуют наводнения. В Словении погибли по меньшей мере шесть человек. Среди них были двое граждан Нидерландов, которые, как полагают, пострадали от молнии, и четверо словенцев, которые, вероятно, утонули. Еще одна женщина погибла в Австрии.