Полный фурор: в Индии компании дают рабочим выходной, чтобы посмотреть новый фильм

Танцующие на улицах люди — это не сцена из индийского кино. Так тысяч поклонников в Южной Индии приветствуют выход последнего фильма одной из крупнейших суперзвезд страны Раджниканта.

"Тюремщик", боевик-триллер на тамильском языке знаменитого актера Раджниканта, покорил весь регион с момента выхода в кинотеатрах 10 августа и, как ожидается, уже установил рекорды кассовых сборов, сообщает CNN.

Это первый фильм за два года, в котором снялся актер, пользующийся статусом полубога среди своих поклонников. Ожидание выхода на экран было настолько велико, что некоторые компании дали своим сотрудникам выходной, чтобы посмотреть его.

Образовательная компания Redbooks Abroad из Кералы подарила своим сотрудникам бесплатные билеты на первый показ, заявив, что это был "день, чтобы расслабиться, порадоваться и погрузиться в магию серебряного экрана".

"Мы надеемся, что этот выходной и просмотр кино принесет всем вам радость, расслабление и новую энергию. Давайте дорожить этим моментом и создавать воспоминания вместе", — говорится в меморандуме.

Другая компания, Le Hive, базирующаяся в южном штате Тамил Наду, заявила, что они дают сотрудникам полдня выходных, чтобы "избежать внезапных отпусков по болезни".

Действия компаний — лишь один из аспектов лихорадочных ожиданий, связанных с релизом, которые местные новостные каналы осветили в деталях, ведя живые блоги, беря интервью у фанатов и снимая сцены за пределами кинотеатров.

По предварительным оценкам, в четверг фильм собрал в прокате около 5 миллионов долларов, что, согласно местным сообщениям, сделало его самым высоким открытием для фильма на тамильском языке в 2023 году.

Кто такой Раджникант?

Раджникант — 72-летний индийский актер, снявшийся более чем в 160 фильмах, который является практически синоним южно-индийского кино. Считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Азии.

Раджникант также является лауреатом Падма Бхушан и Падма Вибхушан, двух высших гражданских наград Индии, за его вклад в искусство.

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