"Золушка" в мире больших автогонок. Почему стоит посмотреть фильм "Гран Туризмо"

На экраны выходит масштабная киноадаптация игры "Гран Туризмо". В основу сюжета легла биография геймера, ставшего профессиональным автогонщиком.

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В Украине стартует показ спортивной драмы "Гран Туризмо", и можно с уверенностью сказать, что это – одно из лучших кинособытий за 2023 год. Фокус побывал на допремьерном показе и делится впечатлениями.

Трейлер фильма "Гран Туризмо"

О чем фильм "Гран Туризмо"

В первую очередь стоит отметить, что эта спортивная драма основана на реальных событиях. Фильм представляет собой биографический экшн, который филигранно переплетается с драмой и мелодрамой и повествует о видеогеймере, которого по итогу многочисленных соревнований с другими геймерами наняли для состязаний с профессиональными пилотами гоночных автомобилей. Вообще, многое из увиденного могло бы сойти за сценарный вымысел, не будь история Дженна Марденборо (в фильме героя зовут Янн Марденборо) абсолютно реальной.

Кадр из фильма "Гран Туризмо"

Режиссером фильма выступил Нил Бломкамп, а сценарий написали Джейсон Холл и Зак ​​Бэйлин. Картина "Гран Туризмо" (действие которой происходит в Европе и Азии) названа в честь популярной серии видеоигр Sony "Gran Turismo" — видеосимулятора присутствия на гоночном треке, в котором игроки могут имитировать себя гонщиками.

Главный герой фильма — британец по имени Янн Марденборо (Арчи Мадекве), прототип Дженн Марденборо — дока и настоящий фанат игр Gran Turismo в Уэльсе. Его жизнь круто меняется, когда его нанимают для работы профессиональным автогонщиком от концерна Nissan — пилотом болида на самых престижных автогонках мира.

Кадр из фильма "Гран Туризмо"

Фильм описывает путь Янна, в карьере которого как профессионального автогонщика было много неудач, проблем, скептиков и сторонников. Двое мужчин, которые внесли максимальный вклад в гоночную карьеру Дженна, — это оптимистичный идейный вдохновитель GT Academy для Nissan Дэнни Мур (Орландо Блум) и гоночный тренер/инженер Джек Солтер (Дэвид Харбор), бывший автогонщик. Два наставника главного героя получают много критики в адрес сотрудничества с Дженном и другими видеогеймерами, которых нанимают для участия в профессиональных гонках. Джек — это вымышленный персонаж, придуманный для киноадаптации "Гран Туризмо", а вот прототипом Дэнни является реальный основатель GT Academy Даррен Кокс.

В самом начале фильма Дэнни приезжает в Токио в штаб-квартиру Nissan, где он убеждает скептически настроенного члена правления концерна в том, что лучшие в мире игроки в видеоигры Gran Turismo также могут быть лучшими гонщиками в мире. Идея Дэнни состоит в том, чтобы Nissan спонсировала победителя всемирного конкурса, в котором "лучшие из лучших" игроков Gran Turismo в мире будут тренироваться в Gran Turismo Academy. Из этих стажеров только одного выберут для участия в профессиональных гонках при спонсорстве Nissan.

Получив согласие от Nissan, Дэнни едет в Лондон, где встречается с Джеком, механиком, работающим на профессиональной гоночной трассе, и нанимает его на должность главного тренера и главного инженера в GT Academy. Выбор Дэнни пал на Джека, потому что у него есть навыки: он был многообещающим профессиональным гонщиком около 20 лет назад, пока не ушел после трагичной гонки на трассе Ле-Мана.

С другой стороны зрителя знакомят с Янном — парнем, которому чуть за 20. Он бросил колледж и устроился на работу в магазин женских аксессуаров. Иногда Янн помогает отцу Стиву работать на строительных проектах. Стив знает, что Янн хотел стать гонщиком с раннего детства, но он сомневается, что эта мечта сына когда-нибудь сбудется.

Кадр из фильма "Гран Туризмо"

Зато мать Янна — Лесли Марденборо (Джери Холливелл — Джинджер Спайс из группы Spice Girls) полностью поддерживает все устремления сына. Янн живет со своими родителями и младшим братом Джанна Коби Марденборо (Дэниел Пуч). Стив регулярно ругается со старшим сыном, вынуждая его вернуться в колледж. "У гонок нет будущего", — твердо говорит он.

В дальнейшем судьбы Дэнни, Джека и Янна переплетаются, и из амбициозного маркетингового проекта Nissan рождается сказка про Золушку, в которой парень из семьи рабочего класса в Великобритании за один сезон становится настоящей сенсацией и одним из самых узнаваемых автогонщиков в мире.

Стоит ли смотреть фильм "Гран Туризмо"?

Однозначное — да!

Превосходный актерский состав, мощный экшн и великолепно сыгранный сюжет создают невероятный накал эмоций, который не отпускает зрителя до самой последней минуты фильма. Ведь далеко не каждый фильм по итогу сопровождаются аплодисментами зрителей на протяжении нескольких минут!

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