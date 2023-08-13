"Манит сильнее кокаина": 65-летний художник выпивает 8 бутылок энергетика в день (фото)

Три сердечных приступа не остановили художника на пенсии Гарри Джонсона почти 30 лет пить напиток Lucozade. Мужчина в подростковом возрасте употреблял кокаин и амфетамины, но его исправило рождение сына.

Художник и декоратор на пенсии Гарри Джонсон из британского города Базилдон каждый день выпивает восемь бутылок энергетического напитка Lucozade Original. Мужчина говорит, что отказаться от него сложнее, чем от кокаина, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Несмотря на три сердечных приступа, 65-летний Джонсон в течение 29 лет стабильно пьет напиток Lucozade, в настоящее время привычка обходится ему примерно в 150 фунтов стерлингов в месяц (более 7 000 гривен). По сегодняшним ценам его привычка стоила бы 42 800 фунтов стерлингов (более 2 млн гривен).

В подростковом возрасте он употреблял кокаин и амфетамины. В 1992 году родился его сын Сэмон и Джонсон бросил наркотики после 15 лет употребления.

Гарри Джонсон пережил три сердечных приступа из-за наследственного заболевания сердца

С 2012 по 2014 годы у мужчины было три сердечных приступа из-за наследственного заболевания сердца. Врачи рекомендовали ему отказаться от напитков с кофеином. Пенсионер отказался от молочных продуктов и других форм кофеина, но выпивает более трех литров Lucozade в день.

Гарри Джонсон признается, что ему нравится послевкусие напитка — приятное ощущение сравнимо с дорогим шоколадом.

"Я принимал кокаин каждый день, но отказаться от него было проще простого… Lucozade — это то, от чего я не откажусь. Я все еще полон энергии в 65 лет, а люди говорят, что я выгляжу на 50", — сказал он.

Одинокий отец троих детей Гарри Джонсон признается, что его кумиром был британский рок-музыкант, певец и автор песен Дэвид Боуи, известный привычками употреблять стимуляторы и наркотики.

Сначала Джонсон начал пить Red Bull, но напиток вызывал приступы мигрени. Из-за этого он перешел на Lucozade и сначала выпивал шесть бутылок в день. Последние семь лет он увеличил дозу до восьми.

"Мне всегда нужен был стимулятор и я понял, что идеально подходит Lucozade. Думаю, я нашел то, что идеально подходит моему телу", — рассказал пенсионер.

Гарри признается, что напиток стал частью его личности, как любимая рубашка или ежедневный завтрак. Гарри сказал, что после недавнего визита к врачу его анализы показали отличную работу сердца.

Напомним, что по результатам исследования Бристольского университета у пожилых женщин, которые выпивают бутылку сладкого напитка каждый день, значительно увеличивается риск развития рака печени.

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