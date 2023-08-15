Обручились в воздухе: мужчина сделал предложение во время полета лоукостером (фото)

Авиакомпания Ryanair известна своими дешевыми рейсами и дерзкими ответами недовольным пассажирам в социальных сетях. Случай на борту их самолета не стал исключением.

Ирландская пара Ли и Лия обручилась во время полета в Реус (Испания) на бюджетном рейсе Ryanair. Авиакомпания необычно отреагировала на эту новость. Об этом пишет Daily Star.

Компания Ryanair известна своими дешевыми рейсами и дерзкими ответами недовольным пассажирам в социальных сетях. Случай на борту их самолета не стал исключением.

Вместо того чтобы дождаться прибытия в пункт назначения и встать на одно колено, мужчина сделал предложение своей возлюбленной прямо в воздухе. Ли, известный в интернете под ником @ItsJustLeeHere, попросил свою девушку Лию стать его женой на глазах у остальных пассажиров.

"Сделал предложение Лии на рейсе Ryanair, когда рядом была ее семья. К счастью, она ответила "да", — написал он в своем Twitter.

Пара праздновала, наливая в пластиковое стаканчики шампанское Фото: Twitter/ItsJustLeeHere

Мужчина даже сфотографировался со своей будущей женой, продемонстрировав ее новое кольцо. Ирландская пара, летела бюджетным рейсов в Испанию и праздновала, наливая в пластиковое стаканчики шампанское.

Представители авиакомпании похоже не разделяли тот восторг, который хотела запомнить молодая пара. Официальный аккаунт Ryanair в Twitter процитировал: "Лия, моргни дважды для случайного распределения мест".

После публикации в социальных сетях сообщение о помолвке стало вирусным. Одни поздравляли пару, другие высмеивали предложение в середине полета.

"Как у него хватило места, чтобы встать на одно колено?" — написал один из пользователей.

Однако нашлись люди, которым все же понравился комментарий авиакомпании.

"Извините, но аккаунт Ryanair — это гений комедии", — отметил другой пользователь.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".